L'INCIDENTE Violento frontale tra auto e furgone tra San Giuseppe e Poggiomarino

Alcune persone che si trovavano a bordo dei mezzi sono rimaste bloccate nell’abitacolo intrappolate tra le lamiere

Grave incidente stradale nella notte a San Giuseppe Vesuviano, nei pressi dell’uscita della Statale 268 che collega il territorio con Poggiomarino. Per cause ancora da accertare, un furgone e una Fiat 500 si sono scontrati frontalmente in via Martiri di Nassirya, proprio al confine tra le due cittadine.Dopo il violento impatto, entrambi i veicoli hanno terminato la propria corsa contro le strutture presenti ai margini della carreggiata: il furgone e l’utilitaria sono finiti rispettivamente contro un cancello e un muro, riportando gravi danni.La situazione è apparsa subito delicata. Alcune persone che si trovavano a bordo dei mezzi sono rimaste bloccate nell’abitacolo, intrappolate tra le lamiere. Per liberarle si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a operare sul luogo dell’incidente.Il bilancio provvisorio parla di feriti, ma al momento non sono ancora note con precisione le loro condizioni. Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti sarebbe in immediato pericolo di vita. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato i due veicoli a impattare frontalmente nel tratto stradale all’uscita della Statale 268.