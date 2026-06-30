Poggiomarino celebra i 30 anni di “Musica e Testimonianze”: due serate di emozioni, arte e spiritualità

Commozione e partecipazione in Piazza De Marinis per il trentesimo anniversario della manifestazione che da tre decenni unisce fede, cultura e testimonianza

Emozioni e partecipazione in Piazza De Marinis per la 30esima edizione del Festival della Fede “Musica e Testimonianze”, che il 27 e 28 giugno ha trasformato Poggiomarino in un punto d’incontro tra spiritualità, cultura e musica. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana Amici del Presepe e dalla Parrocchia di Sant’Antonio di Padova, con il patrocinio del Comune, ha celebrato un anniversario importante confermandosi un appuntamento centrale per la comunità. Le due giornate si sono aperte con la Santa Messa celebrata in Piazza De Marinis, cuore simbolico della manifestazione, per poi lasciare spazio agli appuntamenti del Festival, seguiti da un pubblico numeroso e partecipe.Sabato tra musica, ironia e testimonianzeLa prima serata ha alternato momenti di leggerezza e riflessione con gli interventi di Peppe Laurato e Salvatore Turco, che hanno condiviso esperienze personali e professionali coinvolgendo il pubblico con racconti autentici e ironici. Tra i momenti più attesi, l’esibizione di Danilo Amerio, cantautore e produttore che ha segnato pagine importanti della musica italiana collaborando con artisti come Anna Oxa, Adriano Celentano, Raf e Marco Masini. La sua presenza ha unito musica e testimonianza, offrendo anche una riflessione sul valore della fede e sull’importanza di trasmettere alle nuove generazioni messaggi di speranza e autenticità. La serata ha visto anche la partecipazione dell’Adaap., che ha contribuito ad arricchire il programma con il proprio contributo associativo.Domenica tra tradizione, memoria e spiritualitàLa seconda giornata si è aperta con il suggestivo corteo degli Sbandieratori e Musici Città Regia di Cava de' Tirreni, che ha attraversato le vie cittadine fino a raggiungere Piazza De Marinis, offrendo uno spettacolo di colori, ritmo e tradizione. In serata, il Festival è entrato nel vivo con la testimonianza di Giorgio Bazzega, che ha condiviso un intenso percorso personale legato alla memoria del padre, il maresciallo Sergio Bazzega, vittima degli anni di piombo. Il suo intervento ha rappresentato un forte momento di riflessione sul tema del perdono e della riconciliazione. A chiudere la manifestazione è stata la Corale Polifonica Laudate Dominum di Poggiomarino, diretta dal Maestro Claudio Boccia, che con la sua esecuzione di musica sacra ha accompagnato il pubblico in un momento di raccoglimento e spiritualità.Un traguardo che guarda avantiCon questa edizione, il Festival della Fede “Musica e Testimonianze” ha festeggiato trent’anni di storia, durante i quali ha ospitato artisti, religiosi, musicisti e testimoni di esperienze umane e spirituali provenienti da tutta Italia. Nel tempo, la manifestazione si è affermata come uno spazio di incontro capace di unire generazioni diverse, valorizzando il dialogo tra musica, fede e vita quotidiana. A condurre le due serate è stata Maria Grazia Bonagura, che ha guidato il pubblico attraverso i diversi momenti del programma con continuità e sensibilità.Il Festival si chiude così con un messaggio condiviso di speranza e comunità, confermandosi un appuntamento che continua a rappresentare un punto di riferimento per la vita culturale e spirituale del territorio.