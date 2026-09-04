Poggiomarino, 17enne punta la pistola contro il titolare di un supermarket

Con l’arma in pugno ha intimato al titolare di consegnargli il denaro presente nella cassa

Serata di paura in un supermercato di via Roma, dove un ragazzo di 17 anni ha tentato di mettere a segno una rapina minacciando il titolare con una pistola. L’episodio si è verificato intorno alle 22.20 di ieri. Secondo la ricostruzione, il minorenne è entrato nell’attività commerciale e, una volta all’interno, ha estratto dai pantaloni una pistola. Con l’arma in pugno ha poi intimato al titolare di consegnargli il denaro presente nella cassa.Il titolare non cede e lancia l’allarmeLa rapina, però, non è riuscita a concretizzarsi. Di fronte alla minaccia, infatti, il commerciante ha reagito in modo deciso, rifiutandosi di consegnare i soldi e iniziando a urlare. Contemporaneamente è riuscito a contattare telefonicamente i Carabinieri, chiedendo un intervento immediato. Una telefonata che ha permesso ai militari di attivarsi rapidamente e di intervenire mentre il responsabile si trovava ancora nelle vicinanze.L’intervento dei CarabinieriL’operazione si è conclusa in tempi brevi. I Carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno avviato le ricerche riuscendo a individuare e rintracciare il giovane indicato come autore del tentativo di rapina. Nel corso dell’intervento i militari hanno inoltre recuperato la pistola utilizzata per minacciare il titolare del supermercato. La rapidità della risposta ha consentito così di bloccare il minorenne e di recuperare l’arma, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.Arrestato in flagranzaAl termine degli accertamenti e delle formalità previste, il 17enne è stato arrestato in flagranza di reato. Trattandosi di un minorenne, il giovane è stato quindi condotto presso il centro minorile dei Colli Aminei, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. La posizione del ragazzo sarà ora esaminata dall’autorità giudiziaria minorile, alla quale spetterà valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e i provvedimenti da adottare.Un intervento rapido dopo la richiesta di aiutoL’episodio mette in evidenza l’importanza della tempestiva segnalazione arrivata dal titolare dell’attività commerciale. Il commerciante, nonostante la presenza dell’arma e la situazione di forte tensione, è riuscito a chiedere aiuto e a fornire alle forze dell’ordine la possibilità di intervenire rapidamente. Proprio la tempestività dell’azione dei militari ha consentito di rintracciare il presunto rapinatore a pochi istanti dalla richiesta di intervento e di recuperare la pistola.