Maltrattamenti in famiglia a Poggiomarino, evade dai domiciliari e viene arrestato

L’episodio pone ancora una volta l’attenzione sull’importanza dei controlli capillari e costanti sul territorio

Erano circa le 12 di oggi quando, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno individuato e arrestato un uomo 40enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di provvedimenti nell’ambito di una vicenda di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerso nel corso dell’intervento, l’uomo sarebbe stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari. I militari sono intervenuti con tempestività, procedendo all’arresto.L’episodio pone ancora una volta l’attenzione sull’importanza dei controlli capillari e costanti sul territorio, soprattutto nei confronti di soggetti già conosciuti dalle forze dell’ordine e ritenuti meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza.Un’attività di prevenzione che, nel caso odierno, ha consentito ai militari di intercettare rapidamente la situazione e intervenire senza ritardi.Per l’uomo è previsto domani il giudizio per direttissima, davanti all’autorità giudiziaria competente, che dovrà valutare la posizione e gli eventuali provvedimenti da adottare.L’operazione conferma dunque il ruolo fondamentale del presidio quotidiano garantito dall’Arma dei Carabinieri sul territorio di Poggiomarino: una presenza fatta di controlli, attenzione e interventi tempestivi, particolarmente importante quando si tratta di situazioni familiari già segnalate alle autorità.