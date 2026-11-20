TRASPORTI Circumvesuviana, un nuovo treno all'alba da Poggiomarino

L'intervento rientra nel percorso di progressivo potenziamento del servizio avviato da Eav

Più possibilità di spostamento nelle prime ore del mattino per chi utilizza le linee vesuviane. Dal prossimo 24 novembre Eav introdurrà una nuova corsa ferroviaria da Poggiomarino a Napoli, con percorso via Ottaviano e partenza fissata alle 5:54.Il collegamento aggiuntivo è stato programmato per venire incontro soprattutto alle necessità di lavoratori e studenti che devono raggiungere il capoluogo nelle prime ore della giornata. L'obiettivo è ampliare le opzioni di viaggio e rendere più capillare il servizio sulla tratta.Sale il numero delle corse giornaliereCon l'inserimento della nuova partenza, le corse sulle linee vesuviane dirette a Poggiomarino e dagli altri collegamenti interessati raggiungono quota 62 al giorno dal lunedì al sabato e 38 la domenica, secondo il nuovo programma comunicato dall'azienda.L'intervento rientra nel percorso di progressivo potenziamento del servizio avviato da Eav, che punta ad aumentare l'offerta e a migliorare le possibilità di mobilità per l'utenza.Il programma complessivo delle linee vesuvianeLa modifica contribuisce anche ad aggiornare il quadro generale delle corse previste sull'intera rete vesuviana. Con il nuovo assetto, il programma di esercizio arriva complessivamente a 282 corse giornaliere dal lunedì al sabato e a 202 nella giornata di domenica.Eav conferma così l'intenzione di intervenire gradualmente sull'organizzazione del servizio, con l'obiettivo dichiarato di migliorarne sia la quantità sia la qualità.