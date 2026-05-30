Domani a Poggiomarino l'ultimo saluto a Giovanni

Le autorità stanno continuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

Si terranno domani mattina alle ore 8.30 i funerali di Giovanni Sangiovanni, il 22enne di Poggiomarino tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Tortorelle. La cerimonia si svolgerà presso la parrocchia di Sant’Antonio da Padova, dove familiari, amici e l’intera comunità locale si riuniranno per l’ultimo saluto. In queste ore è stata inoltre allestita la camera ardente, con un flusso continuo di persone che stanno rendendo omaggio al giovane, la cui morte ha profondamente colpito l’intera cittadinanza.

La notizia della scomparsa di Giovanni ha infatti suscitato un diffuso cordoglio a Poggiomarino, dove il 22enne era molto conosciuto e apprezzato. Numerosi messaggi di vicinanza e ricordo stanno circolando sui social, con amici e conoscenti che stanno condividendo parole di affetto e dolore, stringendosi attorno alla famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Tortorelle in sella al proprio motociclo quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza del civico 212, finendo contro un palo dell’illuminazione. L’impatto lo avrebbe sbalzato sull’asfalto per diversi metri.

Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Sarno, il 22enne è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Le autorità stanno continuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.