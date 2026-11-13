LA SPACCATA Svaligiato negozio d'abbigliamento a Poggiomarino - IL VIDEO

Un’attività costruita in tre decenni di lavoro si è ritrovata nel giro di pochi istanti con l’ingresso distrutto e la merce sottratta

Un’attività costruita in tre decenni di lavoro si è ritrovata nel giro di pochi istanti con l’ingresso distrutto e la merce sottratta. È successo a Poggiomarino, dove nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre una banda ha preso di mira un negozio di abbigliamento di lunga tradizione, portando a termine una spaccata prima dell’alba.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 5. Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza mostrerebbero quattro persone con il volto coperto, arrivate davanti al punto vendita a bordo di una Fiat 500X di colore chiaro. I malviventi avrebbero preparato il veicolo per caricare rapidamente gli abiti, lasciando già aperto il portellone posteriore.

La vetrina distrutta a calci, poi la razzia

La sequenza ripresa dalle telecamere restituisce la rapidità dell’azione. Due componenti del gruppo si sono accaniti contro la vetrata d’ingresso, colpendola ripetutamente con i piedi fino a provocarne la rottura. Gli altri due, nel frattempo, sarebbero rimasti all’esterno con il compito di controllare la situazione e agevolare la fuga.

Una volta creato un varco, i responsabili sono entrati nel negozio senza utilizzare la porta, passando direttamente attraverso l’apertura nel vetro. In pochi istanti hanno raccolto numerosi capi d’abbigliamento, concentrandosi anche sui prodotti firmati, e li hanno trasportati all’esterno per sistemarli nell’automobile.

La concitazione del raid ha lasciato tracce anche sul marciapiede: una parte della merce sarebbe infatti rimasta a terra durante le operazioni di carico. Poi la fuga, avvenuta a forte velocità. Secondo la ricostruzione, proprio in quel momento stava sopraggiungendo un’altra vettura. L’intera incursione si sarebbe consumata in circa due minuti.

I titolari denunciano: «Trent’anni di sacrifici»

A segnalare quanto accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli sono stati gli stessi proprietari dell’attività. Per loro il danno non riguarda soltanto il valore dei vestiti portati via e le spese necessarie per ripristinare la vetrina: l’irruzione ha colpito un esercizio commerciale che rappresenta da oltre trent’anni il risultato di un’attività portata avanti con impegno e sacrifici.

La denuncia dei titolari si accompagna alla preoccupazione per la sicurezza di chi lavora nel commercio e si trova a fare i conti con episodi predatori. La scelta di colpire nelle prime ore del mattino, quando il negozio era chiuso, e la rapidità con cui il gruppo ha agito rendono evidente la modalità organizzata del raid, così come emerge dalle immagini disponibili.

Borrelli chiede indagini e maggiore presenza sul territorio

Dopo aver ricevuto la segnalazione, Borrelli ha espresso solidarietà ai commercianti e ha sollecitato un intervento delle forze dell’ordine per identificare i responsabili. Il parlamentare ha richiamato anche la difficile condizione economica di molte attività, sostenendo che ai problemi legati alla crisi si aggiunga il peso dei furti e delle incursioni notturne.

«Dopo trent'anni di lavoro onesto, ritrovarsi la vetrina sfondata e il negozio saccheggiato all'alba è un colpo al cuore», ha dichiarato. Secondo il deputato, gli esercenti non possono essere costretti a sostenere anche le conseguenze di azioni criminali che, in pochi minuti, rischiano di compromettere il lavoro di anni.

Borrelli ha inoltre richiamato l’attenzione sul materiale registrato dalle telecamere, che avrebbe documentato le diverse fasi dell’irruzione e consentirebbe di osservare anche il veicolo utilizzato dalla banda. Da qui la richiesta di approfondire rapidamente le immagini e gli elementi disponibili per risalire ai quattro uomini.

La ricerca dei responsabili

L’identificazione dei componenti del gruppo e la ricostruzione degli spostamenti dell’automobile rappresentano ora gli aspetti centrali per fare luce sull’accaduto. Le registrazioni potrebbero offrire indicazioni utili sul mezzo e sulle modalità della fuga, ma sarà compito degli investigatori verificare ogni elemento e individuare i responsabili.

Il caso riporta al centro il tema della tutela delle attività commerciali, soprattutto quelle di quartiere che, dopo anni di lavoro, possono trovarsi a fronteggiare danni economici e materiali provocati da un singolo assalto. Per i titolari del negozio di Poggiomarino, la priorità è adesso ottenere giustizia e poter tornare a lavorare in condizioni di maggiore sicurezza.