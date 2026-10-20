Poggiomarino vola ai Mondiali di Aerial Art: quattro giovani talenti in gara a Cesenatico

La Loco Dance Academy si prepara per un prestigioso palcoscenico internazionale

Un traguardo che riempie d'orgoglio non soltanto la scuola di danza, ma anche l'intera comunità di Poggiomarino, pronta a sostenere le giovani atlete in una competizione che rappresenta un'importante occasione di crescita e confronto con realtà provenienti da diversi contesti sportivi.Dietro questo risultato c'è un lavoro costruito nel tempo, con costanza e dedizione. Da ben 25 anni Antonietta Conza e il suo team si dedicano alla formazione di giovani ballerine e atlete, accompagnandole in un percorso che unisce preparazione tecnica, disciplina, espressività e amore per il movimento. Un'attività che, nel corso degli anni, ha permesso a tante ragazze di coltivare il proprio talento e trasformare una passione in un obiettivo concreto.La partecipazione al Mondiale rappresenta oggi una nuova, significativa tappa di questo cammino. Le quattro allieve della Loco Dance Academy si presenteranno all'appuntamento internazionale forti dei risultati ottenuti nelle precedenti competizioni e della consapevolezza di aver conquistato un posto tra le protagoniste di una disciplina sempre più apprezzata.Dal podio nazionale alla sfida mondialeIl pass per Cesenatico arriva dopo un risultato di particolare rilievo ottenuto al campionato nazionale disputato a Bari, nell'ambito della prestigiosa competizione Golden Moon. In quell'occasione, le giovani atlete della Loco Dance Academy hanno conquistato il podio, dimostrando capacità tecniche, determinazione e una preparazione che ha consentito loro di distinguersi in una manifestazione di alto livello.Un successo che premia il lavoro svolto quotidianamente in palestra, dove ogni esercizio richiede precisione, coordinazione e controllo del corpo. Nell'Aerial Art, infatti, la componente atletica si intreccia con quella artistica: ogni movimento deve essere eseguito con sicurezza, mentre la coreografia deve riuscire a trasmettere emozioni, armonia e personalità.Per le quattro atlete, la partecipazione al Mondiale non sarà soltanto una gara, ma anche l'occasione per mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti, confrontarsi con altre concorrenti e misurarsi con una sfida di respiro internazionale.Cerchio, amaca e tessuto aereo: tecnica e spettacoloLe giovani rappresentanti della scuola di Poggiomarino si esibiranno nelle specialità dell'aerial art, disciplina che combina elementi acrobatici, danza e interpretazione artistica attraverso l'utilizzo di attrezzi sospesi.Il cerchio aereo, l'amaca e il tessuto diventeranno gli strumenti attraverso cui le atlete racconteranno le proprie coreografie, dando vita a performance nelle quali forza, equilibrio e flessibilità dovranno fondersi con eleganza e musicalità.Dietro la leggerezza apparente di ogni evoluzione si nascondono ore di allenamento e un lavoro rigoroso sulla tecnica. Le atlete sono chiamate a sviluppare resistenza, coordinazione e consapevolezza del proprio corpo, affrontando esercizi che richiedono preparazione fisica, concentrazione e grande fiducia nelle proprie capacità.A rendere ancora più affascinante questa disciplina è la sua dimensione espressiva: ogni esibizione diventa un racconto in movimento, nel quale la difficoltà degli elementi acrobatici si accompagna alla ricerca della bellezza e dell'armonia scenica.Venticinque anni di passione firmati Antonietta ConzaIl risultato raggiunto dalle quattro allieve porta con sé anche il valore di una storia lunga un quarto di secolo. Da 25 anni Antonietta Conza, insieme al suo team, lavora per far crescere nuove generazioni di ballerine e atlete, trasmettendo non soltanto competenze tecniche, ma anche l'importanza della costanza, del rispetto delle regole e della capacità di affrontare le difficoltà.La preparazione sportiva richiede infatti un impegno che va ben oltre il momento della gara. Ogni traguardo nasce dalla ripetizione degli esercizi, dalla correzione dei movimenti, dalla capacità di superare gli ostacoli e dalla determinazione necessaria per migliorarsi giorno dopo giorno.In questo percorso, il ruolo degli insegnanti è fondamentale: significa individuare le potenzialità di ciascuna allieva, accompagnarla nella crescita e aiutarla ad affrontare nuove sfide con fiducia e responsabilità.La qualificazione al Mondiale costituisce, dunque, una soddisfazione che coinvolge l'intera squadra della Loco Dance Academy e valorizza il lavoro svolto nel tempo, confermando quanto la formazione sportiva possa diventare un'opportunità di crescita personale oltre che agonistica.Poggiomarino pronta a fare il tifoOra l'attenzione si sposta su Cesenatico, dove le quattro giovani atlete saranno chiamate a rappresentare la propria scuola e la città in una competizione di grande prestigio.Per Poggiomarino sarà un'occasione per sostenere le proprie ragazze e condividere un risultato che nasce dal talento, dalla passione e dalla perseveranza. Le atlete porteranno in gara non soltanto la preparazione acquisita durante gli allenamenti, ma anche l'entusiasmo di chi ha saputo trasformare un sogno in un'opportunità concreta.Al di là del risultato finale, la presenza al Mondiale è già una conquista importante. Per ragazze così giovani, raggiungere un palcoscenico internazionale significa accumulare esperienza, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e scoprire nuovi orizzonti per il futuro sportivo.La Loco Dance Academy si prepara così a vivere un appuntamento speciale, con la soddisfazione di vedere premiato un percorso costruito attraverso anni di lavoro e con l'emozione di accompagnare le proprie allieve verso una delle sfide più significative della loro giovane carriera.A Cesenatico, tra cerchi, amache e tessuti sospesi, le quattro atlete avranno l'opportunità di trasformare mesi di preparazione in uno spettacolo fatto di tecnica, eleganza e determinazione. E Poggiomarino potrà seguirle con orgoglio, pronta a fare il tifo per le sue giovani campionesse.