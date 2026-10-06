Poggiomarino, il sangue di Vorraro in casa di un indagato

il risultato degli esami scientifici aggiunge un elemento concreto al quadro investigativo

C’è una traccia che porta direttamente a Francesco Vorraro. Il sangue trovato alcune settimane fa nell’abitazione di uno dei quattro indagati per la scomparsa dell’imprenditore di Poggiomarino appartiene proprio a lui. La conferma è arrivata dagli accertamenti del Ris di Parma e apre un nuovo capitolo nell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Visone.Vorraro è scomparso il 9 febbraio scorso e, fin dall’inizio, gli investigatori hanno preso in considerazione anche l’ipotesi di una possibile lupara bianca. Ora il risultato degli esami scientifici aggiunge un elemento concreto al quadro investigativo: il suo profilo genetico è stato individuato tra le tracce ematiche repertate nell’abitazione.Il dato, però, non consente ancora di stabilire con certezza che cosa sia accaduto all’interno della casa. Una delle ipotesi al vaglio è che l’imprenditore possa essere stato portato nell’abitazione e lì ferito o ucciso. Ma gli investigatori devono verificare anche uno scenario differente: le tracce potrebbero essere state trasferite nell’appartamento in un momento successivo, in circostanze ancora tutte da accertare.È proprio la ricostruzione della provenienza e della sequenza temporale delle tracce a rappresentare ora uno degli aspetti centrali dell’indagine. Gli accertamenti scientifici dovranno essere incrociati con gli altri elementi raccolti dagli investigatori per capire quando e perché il sangue di Vorraro sia finito nell’abitazione.La conferma del Ris rappresenta dunque una svolta nell’inchiesta sulla scomparsa dell’imprenditore, ma non chiude il cerchio. Il lavoro degli investigatori prosegue per ricostruire gli ultimi spostamenti di Vorraro e comprendere quale possa essere stato il ruolo dei quattro indagati nella vicenda.Al momento, la scomparsa resta oggetto di indagine e le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nel successivo percorso giudiziario.