Addio commosso a Giovanni a Poggiomarino, il ricordo del commissario

Molti coetanei hanno indossato magliette con il volto di Giovanni

Dolore questa mattina per l’ultimo saluto a Giovanni Sangiovanni, il giovane di 22 anni di Poggiomarino scomparso nei giorni scorsi in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Tortorelle. Fin dalle prime ore del mattino, un’ampia partecipazione di cittadini, amici e familiari ha accompagnato la famiglia in un momento di profondo dolore, stringendosi attorno alla bara del giovane per il suo ultimo viaggio. Intorno alle 8:30 il feretro ha raggiunto la chiesa di Sant’Antonio di Padova, dove è stata celebrata la funzione religiosa.

Particolarmente sentito il tributo degli amici, che all’arrivo del feretro hanno liberato nel cielo una croce composta da palloncini bianchi e azzurri, accolti da applausi e commozione. Molti coetanei hanno indossato magliette con il volto di Giovanni, segno del forte legame che lo univa al gruppo di amici e alla comunità locale.

Durante la cerimonia è stata letta una lettera a nome della comunità, che ha ricordato il giovane con parole di vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia. La celebrazione ha rappresentato un momento di forte impatto emotivo per l’intera cittadinanza, profondamente colpita dalla tragedia.

Giovanni aveva perso la vita a seguito dell’incidente avvenuto in via Tortorelle, quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dello scooter finendo contro un palo e riportando ferite fatali. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio non solo a Poggiomarino, ma anche nei comuni limitrofi.