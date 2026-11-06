INCLUSIONE La Fenice e Colibrì insieme per un progetto dedicato ai bambini con disturbo del neurosviluppo

Lo sport non è soltanto movimento e attività fisica, ma anche un'importante opportunità per imparare a stare insieme

Lo sport come strumento di inclusione, condivisione e crescita. È questo lo spirito alla base del progetto promosso da due realtà di Poggiomarino, La Fenice Club A.S.D. in collaborazione con Colibrì, un’iniziativa gratuita rivolta ai bambini con disturbo del neurosviluppo.Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire ai più piccoli uno spazio accogliente e inclusivo, nel quale poter giocare, muoversi e vivere esperienze di condivisione attraverso l'attività sportiva, nel rispetto dei tempi, delle esigenze e delle caratteristiche di ciascuno.Al centro dell'iniziativa c'è la volontà di valorizzare ogni bambino, favorendone la partecipazione e creando occasioni di incontro e socializzazione. Perché lo sport non è soltanto movimento e attività fisica, ma anche un'importante opportunità per imparare a stare insieme, collaborare e sentirsi parte di una squadra.La collaborazione tra La Fenice Club A.S.D. e Colibrì rappresenta, dunque, un passo concreto verso uno sport sempre più accessibile, capace di accogliere le diversità e riconoscere a ogni bambino il diritto di partecipare, secondo le proprie possibilità e i propri tempi.Un progetto che racchiude un messaggio semplice ma significativo: fare squadra significa includere, condividere e dare a tutti la possibilità di scendere in campo.