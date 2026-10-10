L'arte dona il futuro: a Poggiomarino una serata benefica per la Fondazione Bambino Gesù

La donazione consentirà l’acquisto di strumentazioni e materiale tecnologico di ultima generazione, fondamentali per sostenere la ricerca e il trattamento dell’atassia di Friedreich

Quando la passione per le arti performative incontra l’eleganza culinaria, la generosità sa trasformarsi in un’esperienza indimenticabile. Con la suggestiva promessa che «Tutto è possibile», Poggiomarino si appresta a ospitare uno degli appuntamenti benefici più attesi della stagione, una cena spettacolo concepita per fondere spettacolo dal vivo, alta gastronomia e un concreto impegno civile. L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre 2026, a partire dalle 20.30, nella raffinata cornice della location Vitami, situata in Via Passanti Flocco 200 a Poggiomarino (NA).Sotto la luce di un’atmosfera intima ed esclusiva, il pubblico sarà condotto lungo un percorso che celebra la bellezza e la speranza. Il cuore pulsante delle esibizioni della serata vedrà protagonisti i talentuosi allievi della scuola Gabry Dance del maestro Gabriele Cretoso, pronti a calcare la scena con coreografie avvolgenti e momenti musicali carichi di emozione. Dietro i riflettori e l’atmosfera incantata di questo evento speciale risiede una causa dal profondo valore scientifico e umano: l’intero ricavato della raccolta fondi sarà infatti devoluto alla Fondazione Bambino Gesù.La donazione consentirà l’acquisto di strumentazioni e materiale tecnologico di ultima generazione, fondamentali per sostenere la ricerca e il trattamento dell’atassia di Friedreich, una rara patologia neuromuscolare. La partecipazione all’evento prevede una quota d’ingresso fissata a 50 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini, offrendo alle famiglie e ai sostenitori un’occasione unica per vivere da vicini l’incanto dello spettacolo contribuendo attivamente a un progetto di ricerca d’eccellenza.La realizzazione della serata è resa possibile anche dal prezioso supporto di partner commerciali e realtà del territorio come 100 Sbadigli, Opera Cafè, Cartolibreria F.lli Bonagura, Suprema!, Miranda Tattoo, Beauty Harmony Estetica e Macelleria Delle Cave, accomunati dalla medesima sensibilità verso la solidarietà. Un invito aperto a chiunque desideri trasformare una serata di svago e gusto in un gesto dal valore inestimabile, ricordando che, quando uniti per una buona causa, davvero tutto diventa possibile.