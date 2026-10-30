IL BLITZ Smontano auto rubate in un capannone a Poggiomarino: due arresti

Colti in flagranza mentre tagliavano auto a metà

Nuovo intervento dei Carabinieri a Poggiomarino nell’ambito della costante attività di contrasto alla criminalità e, in particolare, al fenomeno dei furti d’auto. Nella mattinata di oggi, una pattuglia dell’Arma ha tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini, entrambi di nazionalità rumena, di 35 e 37 anni e già gravati da precedenti penali.I due sono stati sorpresi all’interno di un capannone situato in via Delle Mura, mentre erano intenti a tagliare un’autovettura risultata oggetto di furto.Un intervento tempestivo che ha permesso ai militari di interrompere l’attività illecita proprio mentre era in corso lo smontaggio del veicolo rubato, evitando che l’automobile venisse ulteriormente danneggiata e che le sue componenti potessero essere destinate ad altri circuiti illegali.Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.CARABINIERI IN PRIMA LINEA: IL TERRITORIO NON SI ARRENDE ALL’ILLEGALITÀL’operazione rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione che i Carabinieri riservano al territorio di Poggiomarino, quotidianamente impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali.Il problema dei furti d’auto e del successivo smontaggio dei veicoli costituisce una delle criticità maggiormente avvertite dalla popolazione. Dietro ogni automobile rubata, infatti, si nasconde spesso un danno economico e personale per cittadini e famiglie, che chiedono maggiore sicurezza e una presenza costante delle forze dell’ordine.In un contesto territoriale nel quale il contrasto alla criminalità organizzata e alle diverse forme di illegalità richiede attenzione, determinazione e un controllo capillare, l’attività dell’Arma assume un ruolo fondamentale.L’arresto dei due uomini conferma l’importanza dei controlli sul territorio e della tempestività degli interventi, elementi indispensabili per contrastare i reati predatori e tutelare la sicurezza della comunità.La presenza dei Carabinieri continua a rappresentare un presidio fondamentale di legalità per Poggiomarino. Una lotta quotidiana che passa attraverso controlli, operazioni e interventi concreti, con l’obiettivo di restituire ai cittadini sicurezza e fiducia nelle istituzioni.