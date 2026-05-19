Job Shadowing europeo al Primo Capoluogo di Poggiomarino: una settimana di scambio, arte e collaborazione internazionale

Particolarmente significativa la presenza della docente ospite spagnola Ana Rita Perez

Si è concluso con successo il progetto di Job Shadowing ospitato dall’I.C. 1 “Capoluogo Poggiomarino”, che dal 11 al 15 maggio ha visto la partecipazione della prof.ssa di Musica spagnola Ana Rita Perez dell’IES Mediterráneo de La Línea. Un’esperienza di formazione e confronto europeo che ha coinvolto docenti e studenti in un ricco programma di attività didattiche, artistiche e culturali.

La settimana si è aperta lunedì 11 maggio presso il plesso Falcone con il benvenuto del Dirigente scolastico e i saluti istituzionali, momento solenne che ha dato avvio alle attività. A seguire, gli alunni si sono esibiti con il coro e le tastiere in un repertorio che ha incluso l’Inno nazionale della Spagna, l’Inno nazionale italiano, l’Inno alla Gioia e “Ciao Europa”, sottolineando il forte spirito di appartenenza alla comunità europea.

Nella stessa giornata, in serata, presso la sede di via Bertoni, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria hanno portato in scena lo spettacolo teatrale “Il condominio del cuore”, una rappresentazione intensa e significativa che ha saputo raccontare sentimenti, legami e l’importanza della comunicazione empatica.

Dal 12 al 13 maggio gli studenti sono stati protagonisti di laboratori didattici di musica, arte, lingua inglese e francese e italiano, svolti presso la sede dell’istituto, mentre il 14 maggio le attività laboratoriali si sono spostate presso l’ISIS di Poggiomarino, ampliando ulteriormente le occasioni di confronto e collaborazione tra scuole del territorio.

La giornata conclusiva si è tenuta giovedì 14 maggio. Nel pomeriggio gli studenti hanno partecipato ai laboratori presso il plesso Falcone, mentre in serata si è svolta la serata di Gala “Sinfonie Mediterranee”, evento finale del progetto. La manifestazione ha visto la performance dell’orchestra della scuola, arricchita dalla partecipazione dell’Associazione “La Frasca”, in un intreccio musicale che ha celebrato le culture del Mediterraneo.

Particolarmente significativa la presenza della docente ospite spagnola, che ha preso parte alle attività nell’ambito del Job Shadowing, contribuendo a rafforzare il dialogo educativo e culturale tra i due Paesi. Un’esperienza che ha rappresentato un importante momento di crescita professionale e umana per tutta la comunità scolastica.

Il progetto si è confermato un’occasione preziosa di apertura internazionale, dimostrando come la musica, l’arte e le lingue possano diventare strumenti efficaci per abbattere le frontiere e costruire ponti di collaborazione e amicizia tra le scuole europee.