SEQUESTRO Caporali, sigilli ad azienda a Poggiomarino

nelle aziende sarebbero stati impiegati gruppi composti da dieci a sedici lavoratori

Quattro complessi aziendali attivi nel comparto tessile sono finiti sotto sequestro preventivo nell’ambito di un’indagine sul presunto sfruttamento dei lavoratori. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Ottaviano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, ha interessato tre società italiane impegnate nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e un’azienda intestata a un cittadino extracomunitario, che gestiva un opificio per la confezione in serie. Il complesso di maggiori dimensioni si trovava a Poggiomarino.Le contestazioni riguardano l’ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cosiddetto caporalato, previsto dall’articolo 603 bis del Codice penale.Turni senza riposo e giornate di lavoro fino a tarda seraSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nelle aziende sarebbero stati impiegati gruppi composti da dieci a sedici lavoratori. Tra loro ci sarebbero state anche persone prive di permesso di soggiorno.Le condizioni di impiego descritte dagli investigatori delineerebbero un sistema di lavoro particolarmente gravoso: i dipendenti sarebbero stati impegnati tutti i giorni della settimana, senza distinzione tra giornate feriali e festive. L’attività iniziava alle 7 del mattino e, in alcuni casi, proseguiva oltre le 22.Anche la pausa per il pranzo sarebbe stata consumata direttamente alla propria postazione, senza interrompere il lavoro. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato violazioni delle disposizioni sull’orario lavorativo e delle regole previste dalla contrattazione collettiva in materia di retribuzione.Macchinari manomessi e dispositivi di sicurezza rimossiNel corso delle verifiche, i finanzieri hanno operato anche con il supporto dei funzionari dell’Asl Napoli 3 Sud. Le ispezioni avrebbero fatto emergere gravi carenze nella manutenzione delle attrezzature e nella sicurezza degli ambienti produttivi.In particolare, le macchine da cucire sarebbero state trovate in cattivo stato e manomesse. Per velocizzare le lavorazioni sarebbero stati rimossi alcuni dispositivi di protezione: le barriere collocate in prossimità degli aghi, i carter di sicurezza e i sistemi antiscivolo delle pedaliere.Anche le macchine tagliatrici e punzonatrici sarebbero risultate prive delle protezioni necessarie, esponendo gli addetti a possibili rischi durante le attività quotidiane.Locali in condizioni precarie e otto telecamere per controllare i dipendentiLe criticità riscontrate non avrebbero riguardato soltanto le attrezzature. Secondo gli accertamenti, i locali aziendali presentavano condizioni igienico-sanitarie precarie.Inoltre, negli ambienti di lavoro erano installate otto telecamere attive, posizionate in modo da consentire il controllo costante del personale.Il sequestro preventivo dei quattro complessi aziendali è stato eseguito nell’ambito del procedimento coordinato dalla Procura di Nola. Le contestazioni relative allo sfruttamento dei lavoratori e alle condizioni di sicurezza dovranno essere verificate nelle successive fasi giudiziarie.