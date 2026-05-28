Lacrime a Poggiomarino per Giovanni, è la vittima dell'incidente di ieri

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

Profondo cordoglio a Poggiomarino per la tragica scomparsa di Giovanni Sangiovanni, il giovane di 22 anni che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, dove il ragazzo era molto conosciuto e apprezzato. In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza comparsi sui social network. Amici, conoscenti e cittadini stanno ricordando Giovanni con parole cariche di emozione, stringendosi attorno al dolore della famiglia, da sempre stimata e benvoluta in città.

Secondo una prima ricostruzione, il 22enne stava viaggiando ieri in sella al suo motociclo lungo via Tortorelle, in direzione di via Iervolino, quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza del civico 212. Dopo l’impatto contro un palo dell’illuminazione, il giovane è stato sbalzato per alcuni metri, terminando la sua corsa ai margini della carreggiata. I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, Giovanni è deceduto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Gli agenti della Polizia Locale di Poggiomarino hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. La città si stringe ora nel ricordo di un ragazzo la cui scomparsa ha lasciato sgomento e tristezza tra quanti lo conoscevano.