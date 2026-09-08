Circumvesuviana, servizio rivoluzionato orari e problemi

Una nuova variazione che si aggiunge ai disagi già accumulati nel corso della giornata e che rischia di creare ulteriori difficoltà agli utenti

Non si attenuano i disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Dopo una giornata particolarmente difficile, caratterizzata da uno stop alla circolazione dei treni durato circa sette ore, Eav è stata costretta in serata a intervenire nuovamente sull'organizzazione del servizio, modificando la circolazione lungo diverse tratte.Alla base dei nuovi provvedimenti ci sono i problemi tecnici che, come comunicato dall'Ente Autonomo Volturno, continuano a interessare la circolazione ferroviaria. Una situazione che si è protratta per l'intera giornata dopo il grave incidente avvenuto durante le attività operative, quando un operaio è rimasto folgorato dalla linea aerea mentre era in servizio nel tratto compreso tra San Giorgio a Cremano e San Giovanni.L'incidente aveva provocato la sospensione della circolazione per diverse ore, creando pesanti ripercussioni per migliaia di viaggiatori. Anche dopo la ripresa del servizio, tuttavia, la situazione non è tornata completamente alla normalità e Eav ha dovuto predisporre una nuova rimodulazione dei collegamenti.In serata l'azienda ha comunicato che tutti i treni sulla tratta Napoli-Sorrento e Sorrento-Napoli vengono trasformati in treni accelerati, effettuando però tutte le fermate previste lungo il percorso. Una modifica necessaria per consentire la prosecuzione del servizio nonostante le difficoltà tecniche ancora presenti sulla rete.Contestualmente, Eav ha annunciato la sospensione delle navette sulla tratta Napoli-Torre Annunziata. Anche il servizio sulla linea Napoli-Poggiomarino subisce una modifica: i convogli vengono infatti limitati alla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino.La conseguenza per i passeggeri è la necessità di effettuare un trasbordo. Come spiegato dalla stessa Eav, i viaggiatori provenienti da una delle fermate comprese tra Torre Annunziata e Poggiomarino, oppure diretti verso quelle stazioni, devono cambiare treno proprio a Torre Annunziata per poter proseguire il viaggio.Una nuova variazione che si aggiunge ai disagi già accumulati nel corso della giornata e che rischia di creare ulteriori difficoltà agli utenti della Circumvesuviana, costretti a fare i conti con cancellazioni, sospensioni e modifiche alla circolazione.La giornata nera per il trasporto ferroviario vesuviano si chiude, però, con una notizia positiva sul fronte dell'incidente che ha coinvolto il dipendente Eav. L'Ente Autonomo Volturno, attraverso il proprio ufficio stampa, ha fatto sapere che le condizioni di salute dell'operaio rimasto folgorato durante le attività operative sono in via di recupero.Dopo le ore di apprensione seguite all'infortunio, dunque, arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni del lavoratore. Resta invece ancora da superare la situazione di difficoltà sul fronte della circolazione ferroviaria, con Eav impegnata a garantire il servizio attraverso una serie di modifiche e limitazioni rese necessarie dai problemi tecnici che persistono sulla rete.Per gli utenti, quindi, la raccomandazione è quella di prestare attenzione alle variazioni comunicate dall'azienda prima di mettersi in viaggio, in particolare per quanto riguarda i collegamenti tra Napoli, Torre Annunziata, Sorrento e Poggiomarino.