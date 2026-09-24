Strada riaperta, ma è una trappola per scooter e passanti

Pietrisco e detriti risultano distribuiti in diversi punti della carreggiata, mentre alcune porzioni dell’asfalto appaiono ancora incomplete

La riapertura della Riviera di Chiaia, interessata nei mesi scorsi dai lavori per la nuova linea tranviaria, porta con sé una segnalazione sulle condizioni della carreggiata. In questi giorni, mentre la zona è coinvolta anche dalle modifiche alla circolazione legate alle pre-regate dell’America’s Cup, un cittadino ha fotografato la presenza di materiale residuo dei lavori lungo la strada.Pietrisco e detriti risultano distribuiti in diversi punti della carreggiata, mentre alcune porzioni dell’asfalto appaiono ancora incomplete. Una situazione che, secondo la segnalazione, potrebbe creare particolari difficoltà ai conducenti di scooter e motocicli.«Ho rischiato di scivolare con lo scooter»Le immagini sono state trasmesse al deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che ha raccolto la denuncia insieme al consigliere municipale Lorenzo Pascucci.A preoccupare soprattutto è il rischio di perdita di aderenza per i mezzi a due ruote. «Chi mi ha inviato queste immagini racconta di essere quasi scivolato con lo scooter, rischiando di farsi seriamente male», riferiscono Borrelli e Pascucci.La segnalazione arriva dunque a pochi giorni dalla riapertura dell’arteria, tornata nuovamente percorribile dopo gli interventi collegati al progetto tranviario.La richiesta: pulire subito la carreggiataBorrelli e Pascucci chiedono al Comune di effettuare una verifica sulle condizioni della strada e alle imprese impegnate nei lavori di rimuovere il pietrisco rimasto sull’asfalto.«È evidente che una strada appena riaperta non può presentarsi in queste condizioni», sostengono i due esponenti. «Comprendiamo la complessità degli interventi e le esigenze legate ai grandi eventi, ma la sicurezza di chi percorre la strada viene prima di tutto».Attenzione alla viabilità durante le pre-regateLa Riviera di Chiaia rappresenta uno degli assi viari interessati dalle modifiche alla circolazione predisposte in occasione delle attività legate all’America’s Cup. Per questo, secondo la segnalazione, diventa ancora più importante eliminare rapidamente eventuali residui di lavorazione presenti sulla carreggiata.«Chiediamo al Comune di verificare immediatamente la situazione e alle ditte incaricate dei lavori di intervenire per rimuovere il pietrisco e mettere in sicurezza la carreggiata», concludono Borrelli e Pascucci. L’obiettivo indicato è prevenire possibili cadute o incidenti, soprattutto tra chi percorre la Riviera in scooter o in moto.