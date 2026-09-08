Nuova anima per il PalaVesuvio: volley e calcio a 5

uno spazio sempre più centrale per la città e, in particolare, per la zona orientale

Il futuro del PalaVesuvio passa attraverso un progetto di riqualificazione e valorizzazione destinato a coinvolgere non soltanto lo sport, ma anche scuole, associazioni e territorio. È questo uno dei temi emersi a Palazzo San Giacomo in occasione della conferenza stampa di presentazione del Napoli Futsal, ormai una delle realtà più importanti del panorama nazionale del calcio a 5.A fare il punto sulle prospettive dell'impianto è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di guardare al PalaVesuvio come a uno spazio sempre più centrale per la città e, in particolare, per la zona orientale.«Il Napoli Futsal è pronto per una nuova stagione. Insieme, guardiamo anche al futuro del PalaVesuvio. Un impianto di circa 70mila metri quadrati che vogliamo riqualificare e valorizzare, ampliandone le funzioni e rendendolo sempre più aperto alle scuole, alle associazioni e al territorio», ha scritto Manfredi sui social.L'obiettivo, dunque, è andare oltre la semplice funzione agonistica della struttura e costruire un vero e proprio polo dedicato allo sport, all'aggregazione e all'inclusione. Un progetto che potrebbe restituire al PalaVesuvio un ruolo ancora più importante nel tessuto cittadino, trasformandolo in un punto di riferimento per giovani, società sportive, scuole e realtà associative.«Sport, aggregazione e inclusione sociale: il Palavesuvio può diventare un punto di riferimento per tutta la zona orientale e per la città», ha aggiunto il sindaco.È in questo scenario che si inserisce il percorso del Napoli Futsal, società guidata dal presidente Serafino Perugino e ormai stabilmente tra le protagoniste del calcio a 5 italiano. La presentazione della stagione 2026/2027 a Palazzo San Giacomo ha rappresentato infatti un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche istituzionale, confermando il rapporto sempre più stretto tra il club e la città.All'evento hanno partecipato, oltre al presidente del Napoli Futsal Serafino Perugino e al sindaco Gaetano Manfredi, l'Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia e il Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND Carmine Zigarelli.La presenza delle istituzioni cittadine e dei vertici del movimento calcettistico regionale e nazionale ha sottolineato il peso raggiunto dal Napoli Futsal, diventato negli anni una delle principali espressioni sportive della città. Una crescita che non si limita ai risultati e alle ambizioni della prima squadra, ma che punta a consolidare una realtà sempre più radicata nel territorio.Il nuovo campionato rappresenta quindi una nuova sfida per il club di Perugino, chiamato a proseguire il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni. Ma parallelamente all'impegno sul parquet, lo sguardo è già rivolto a un progetto più ampio, nel quale il Napoli Futsal e il PalaVesuvio possono diventare elementi centrali di una nuova idea di sport a Napoli.La riqualificazione dell'impianto potrebbe infatti aprire nuove possibilità per la pratica sportiva e per le attività rivolte alla cittadinanza, creando uno spazio capace di mettere insieme competizione, formazione e socialità. Una prospettiva che trova nello sport uno strumento di partecipazione e inclusione, soprattutto per le nuove generazioni.Il messaggio lanciato da Palazzo San Giacomo è dunque chiaro: il Napoli Futsal riparte verso la stagione 2026/2027 con l'ambizione di essere ancora protagonista, mentre intorno al club prende forma una prospettiva che guarda anche al futuro degli impianti e del movimento sportivo cittadino.«In bocca al lupo ai ragazzi, allo staff e alla società per la stagione 2026/2027. Forza Napoli Futsal!», ha concluso Manfredi.Un augurio che accompagna l'inizio di una nuova stagione e, allo stesso tempo, un progetto che guarda più lontano: un PalaVesuvio rinnovato, più aperto alla città e uno sport capace di diventare sempre più strumento di crescita e aggregazione per Napoli.