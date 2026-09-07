Settembre mesi degli scioperi, il lungo elenco

Il mese si preannuncia particolarmente complicato per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici

Settembre si preannuncia particolarmente complicato per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. Il calendario delle agitazioni sindacali si presenta infatti fitto di appuntamenti e coinvolge, con modalità e orari differenti, il trasporto ferroviario, quello aereo e il trasporto pubblico locale. Le proteste si concentreranno soprattutto nelle prossime settimane, con numerosi possibili disagi per pendolari e viaggiatori.Il primo appuntamento riguarda il settore ferroviario. La mobilitazione nazionale del personale di macchina e di bordo di Gruppo Fs, Mercitalia Rail, Trenitalia e Trenitalia Tper Scarl prenderà il via alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21.00 di martedì 8 settembre. L’astensione è stata proclamata dall’Assemblea Nazionale Pdm/Pdb.La società ferroviaria ha già avvertito che le ripercussioni potrebbero non essere limitate all’esatta durata dello sciopero. Cancellazioni e ritardi, infatti, potrebbero verificarsi anche nelle ore precedenti l’inizio dell’agitazione e continuare successivamente, in relazione alla necessità di riorganizzare il servizio.Per i collegamenti regionali saranno comunque garantite le fasce considerate indispensabili nei giorni feriali. Martedì 8 settembre i treni dovrebbero quindi essere assicurati tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21.Sempre l’8 settembre è previsto un ulteriore sciopero che interesserà il personale della manutenzione, dell’area amministrativa e dell’ingegneria di Rfi Doit Ut Sud a Verona. La protesta è stata proclamata da Orsa Ferrovie e Slm Fast e, rispetto alla programmazione iniziale prevista tra il 10 e l’11 settembre, è stata successivamente riprogrammata.Nello stesso periodo, tra il 7 e l’8 settembre, sono previste anche altre agitazioni promosse da Sgb e Cub Trasporti e da Cat. In questo caso la protesta interesserà anche il comparto del trasporto ferroviario delle merci e, più in generale, le aziende impegnate nelle attività legate al trasporto su rotaia.Un altro appuntamento è fissato tra il pomeriggio del 10 settembre e quello dell’11 settembre. A fermarsi saranno i lavoratori di Captrain Italia, società attiva nel trasporto merci ferroviario. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.Il calendario delle mobilitazioni si sposta poi sul trasporto aereo. L’11 settembre è prevista un’astensione nazionale del personale di Poste Air Cargo, programmata dalle 00.00 alle 04.00. La protesta è sostenuta da Filt Cgil, Anpac, Anp, Fit Cisl e Uiltrasporti.Il 13 settembre sarà invece interessato il personale di Toscana Aeroporti, Gh Toscana e Consulta negli aeroporti di Pisa e Firenze. Lo sciopero, proclamato da Usb Lavoro Privato, si svolgerà dalle 11 alle 15.Nella stessa giornata sono previste agitazioni anche per gli istituti di vigilanza operativi in diversi aeroporti italiani. Tra gli scali interessati figurano Roma Fiumicino, Varese e Torino.Un'altra giornata da segnare sul calendario sarà quella del 30 settembre. In questo caso le proteste saranno due e riguarderanno il settore dell’assistenza al volo. Uiltrasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di Techno Sky, società di Enav che si occupa della gestione e della manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature utilizzati per garantire i servizi di assistenza alla navigazione aerea. L’astensione è prevista dalle 13 alle 17.Nella stessa fascia oraria è programmato anche lo sciopero nazionale di Enav.Particolarmente numeroso è poi il calendario delle proteste che coinvolgeranno il trasporto pubblico locale. Dopo le mobilitazioni già effettuate il 4 settembre da Atm a Genova e il fermo di quattro ore previsto a Venezia il 5 settembre, la protesta proseguirà in diverse città italiane.A Vicenza è prevista una giornata di sciopero per il 7 settembre, proclamata da Cub Trasporti. Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantite le fasce di servizio considerate essenziali.Il 10 settembre toccherà invece a Trento e Foggia. Nel capoluogo trentino l’agitazione è programmata dalle 11 alle 15. A Foggia, invece, lo sciopero interesserà due diverse finestre: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.Il 14 settembre la protesta coinvolgerà il trasporto pubblico di Bergamo, con il personale di Arriva Italia chiamato ad astenersi dal lavoro dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.La giornata più articolata sarà probabilmente quella del 15 settembre, quando sono previste agitazioni in numerose città.A Firenze il personale di Autolinee Toscane potrà scioperare dall’inizio del servizio fino alle 4.15, quindi dalle 8.14 alle 12.30 e ancora dalle 14.29 fino alla conclusione del servizio.Orari analoghi sono previsti anche a Prato, sempre per Autolinee Toscane. A Ravenna, invece, il personale di Start Romagna incrocerà le braccia dalle 8.30 alle 12.A Napoli la protesta interesserà il personale dell’area ferroviaria di Anm e sarà concentrata nella fascia compresa tra le 12.45 e le 16.45.A Venezia è nuovamente previsto uno sciopero, questa volta per l’intera giornata, mentre a Pisa la mobilitazione di Autolinee Toscane sarà programmata dalle 17.30 alle 21.30.Il calendario proseguirà il 22 settembre con una mobilitazione che interesserà il trasporto pubblico dell’Umbria, affidato a Busitalia Sita Nord.Anche in questo caso saranno previste fasce di garanzia differenziate a seconda delle zone. A Perugia e Spoleto il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. A Terni, invece, le fasce protette saranno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30.Per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali umbri, le fasce garantite saranno comprese tra le 5.45 e le 8.45 e tra le 11.45 e le 14.45.Il quadro complessivo restituisce dunque un mese particolarmente intenso sul fronte delle agitazioni sindacali. Per chi viaggerà in treno, in aereo o utilizzerà autobus e altri mezzi del trasporto pubblico locale sarà fondamentale controllare, prima della partenza, eventuali variazioni del servizio e le fasce orarie garantite, considerando che cancellazioni, ritardi e modifiche operative potrebbero cambiare il normale programma di viaggio.