Finestra da riparare, il murales di Maradona ha mezza faccia

Una situazione diventata immediatamente visibile a chi raggiunge il cuore dei Quartieri Spagnoli per ammirare l'opera

È bastato un piccolo guasto a modificare, almeno temporaneamente, uno dei simboli più fotografati dei Quartieri Spagnoli. Il grande murale dedicato a Diego Armando Maradona, tornato recentemente visibile al termine dei lavori di riqualificazione dell'area, si trova infatti alle prese con un inconveniente che non è sfuggito ai numerosi visitatori.L'opera, realizzata sulla facciata di un edificio di via Emanuele De Deo, raffigura il campione argentino a figura intera con la maglia del Napoli. La particolarità del dipinto è anche nella collocazione del volto di Maradona, realizzato proprio all'altezza di una finestra dell'abitazione. Per consentire ai visitatori di vedere il murale nella sua interezza, la persiana viene normalmente mantenuta chiusa.La persiana non si chiudeNei giorni scorsi, però, una parte della persiana esterna si è danneggiata. Non potendo essere richiusa completamente, la finestra è rimasta parzialmente aperta e ha finito per coprire una porzione del volto raffigurato nel murale.Una situazione diventata immediatamente visibile a chi raggiunge il cuore dei Quartieri Spagnoli per ammirare l'opera. E proprio sulla finestra è comparso un messaggio dal tono ironico, scritto sia in italiano sia in inglese: «La finestra è rotta. P.S. Inutile gridare».Un dettaglio che, oltre a spiegare ai visitatori il motivo della modifica temporanea del murale, testimonia anche la presenza quotidiana di un pubblico internazionale in una delle zone di Napoli maggiormente frequentate dai turisti.Il ritorno del murale dopo il restylingL'inconveniente arriva a poche settimane dalla conclusione degli interventi che hanno interessato l'area. Il murale di via De Deo era rimasto inaccessibile da maggio ad agosto 2026, periodo durante il quale sono stati eseguiti lavori di restyling finalizzati alla riqualificazione dello spazio e alla sua valorizzazione, considerata la forte attrattiva esercitata dal luogo.Con la riapertura sono emersi anche altri elementi che hanno attirato l'attenzione dei visitatori. Tra questi una nuova targa con la dicitura «Largo Diego Armando Maradona, proprietà privata».Resta da chiarire la questione della targaSulla presenza della targa, al momento, non risultano essere state fornite spiegazioni ufficiali. Il dettaglio ha quindi alimentato interrogativi sulla sua origine e sul significato della dicitura, mentre il murale continua a essere uno dei principali punti di riferimento per chi arriva nei Quartieri Spagnoli alla ricerca dei luoghi legati alla storia di Maradona e del Napoli.Per ora, dunque, a pochi mesi dalla conclusione degli interventi di riqualificazione, il volto del Pibe de Oro resta parzialmente nascosto da una persiana guasta. Un inconveniente apparentemente piccolo, diventato però immediatamente riconoscibile in uno dei murales più celebri della città.