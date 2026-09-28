Cinghiali in branco nell'abitato, cresce l'allarme

A destare maggiore preoccupazione è soprattutto il numero degli animali

Non più soltanto nelle aree periferiche o nelle campagne. La presenza dei cinghiali sembra essersi spinta anche nel cuore della città, dove nelle ultime ore diversi esemplari sono stati avvistati durante la sera tra piazza San Modesto e le strade del Rione Libertà.A destare maggiore preoccupazione è soprattutto il numero degli animali. Le immagini diffuse sui social mostrano infatti interi gruppi di cinghiali mentre si muovono tra le strade cittadine, a poca distanza dalle abitazioni.I video, registrati dai residenti affacciati ai balconi, sono rapidamente diventati virali, alimentando il dibattito sulla presenza sempre più frequente degli ungulati nei centri abitati.Passeggiate anticipate per chi ha animaliTra gli abitanti cresce il timore di possibili incontri ravvicinati, soprattutto nelle ore serali, quando i cinghiali sembrano essere maggiormente presenti.Per alcune famiglie la situazione ha già modificato le abitudini quotidiane. Chi possiede cani, in particolare, avrebbe iniziato a concentrare le passeggiate nelle ore del mattino o comunque in fasce orarie considerate più sicure.Una sorta di «coprifuoco» volontario che racconta il clima di apprensione che si è creato tra i residenti.La presenza degli animali in zone densamente abitate pone inoltre interrogativi sulla sicurezza della circolazione stradale e sul rischio di incidenti, oltre che sulla necessità di individuare soluzioni per evitare che i cinghiali continuino a spingersi verso le aree centrali.Intanto, le immagini degli animali che attraversano le strade continuano a circolare sui social, trasformando quello che un tempo era un avvistamento insolito in un fenomeno sempre più frequente anche nel centro cittadino.