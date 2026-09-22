Tra qualche ora vento molto forte in Campania, pericolo mareggiate

L'avviso non riguarda invece fenomeni significativi legati alle precipitazioni

Nuovo avviso della Protezione Civile della Campania per il peggioramento delle condizioni del vento. Sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, è stata diramata un'allerta valida sull'intero territorio campano a partire dalle 16 di oggi, martedì 22 settembre, fino alle 12 di domani, mercoledì 23 settembre.Sono attesi venti localmente forti provenienti da Nord-Nord-Est, con la possibilità di raffiche più intense. Le condizioni del mare sono inoltre previste in peggioramento, con moto ondoso agitato e possibili mareggiate lungo i tratti di costa maggiormente esposti.L'invito ai Comuni: controlli su alberi e struttureLa Protezione Civile ha richiamato le amministrazioni comunali alla necessità di adottare, in base ai rispettivi piani di emergenza, tutte le misure utili a prevenire o ridurre i rischi legati agli effetti del vento e del mare.Particolare attenzione viene richiesta al verde pubblico, con il monitoraggio degli alberi, e alle strutture che potrebbero risentire delle sollecitazioni provocate dalle raffiche. Sotto osservazione anche gli elementi esposti al moto ondoso lungo le coste.Nessuna criticità prevista per la pioggiaL'avviso non riguarda invece fenomeni significativi legati alle precipitazioni. Non sono infatti previste, allo stato attuale, criticità connesse alle piogge e il livello indicato per il dissesto idrogeologico è verde.La Protezione Civile precisa inoltre che l'allerta specifica per il vento non viene associata a un codice colore. Il colore verde riportato nell'avviso trasmesso agli enti locali indica quindi l'assenza di un rischio idrogeologico collegato alle condizioni meteorologiche previste.L'attenzione resta dunque concentrata soprattutto sulle raffiche di vento e sull'agitazione del mare, fenomeni che potrebbero creare disagi soprattutto nelle aree più esposte.