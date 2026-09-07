Lavori sulla linea Napoli-Salerno: cambi di orari e circolazione

Uno degli interventi riguarda il futuro hub ferroviario di Pompei, progettato come punto di collegamento tra la linea storica

Tre fine settimana di lavori interesseranno la linea ferroviaria tra Napoli e Salerno. Gli interventi, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, sono legati alla realizzazione di due importanti opere destinate a modificare e potenziare l’accessibilità ferroviaria nell’area vesuviana e nell’Agro nocerino.Le attività sono previste nelle giornate del 12 e 13 settembre, del 26 e 27 settembre e del 10 e 11 ottobre. Durante queste finestre operative sarà necessario interrompere temporaneamente la circolazione dei treni nel tratto compreso tra Torre Annunziata e Nocera Inferiore, così da permettere alle squadre impegnate nei cantieri di lavorare in condizioni di sicurezza.Uno degli interventi riguarda il futuro hub ferroviario di Pompei, progettato come punto di collegamento tra la linea storica Napoli-Salerno, gestita da Rfi, e la Circumvesuviana Napoli-Sorrento, esercita da Eav. L’obiettivo è creare una vera e propria piastra di interscambio capace di rendere più semplice il passaggio tra i diversi servizi ferroviari.L’opera assume particolare rilevanza anche per il turismo, considerando il numero di visitatori che ogni anno raggiungono Pompei per recarsi agli scavi archeologici e al Santuario. Il nuovo sistema di interscambio dovrebbe rendere più agevoli gli spostamenti sia per i pendolari sia per i turisti diretti verso i principali luoghi di interesse della città.Parallelamente, Rfi procederà con le operazioni preliminari necessarie alla costruzione di un nuovo sovrappasso all’interno della stazione di Scafati. Anche questo intervento è destinato a migliorare le condizioni di accesso al servizio ferroviario, rendendo più funzionali i collegamenti all’interno dello scalo.Per la realizzazione delle attività saranno impegnate più di 40 persone, tra personale di Rfi e operatori delle imprese incaricate dei lavori. L’investimento complessivo previsto per le opere raggiunge circa 50 milioni di euro.L’interruzione della linea comporterà inevitabilmente modifiche al normale programma ferroviario. Le variazioni riguarderanno diverse categorie di collegamenti, compresi i treni ad Alta velocità, i servizi regionali e quelli metropolitani.Per quanto riguarda i Frecciarossa 9693 e 9568, che collegano rispettivamente Roma Termini, Napoli e Pompei e, in direzione opposta, Pompei, Napoli e Firenze Santa Maria Novella, nelle giornate del 13 e 27 settembre e dell’11 ottobre sarà soppressa la tratta Napoli-Pompei.Per garantire comunque il collegamento con l’area archeologica, in coincidenza con i Frecciarossa sarà disponibile un servizio FrecciaLink tra Napoli Afragola e Pompei Scavi, con corse anche nella direzione inversa. Il servizio è acquistabile esclusivamente in abbinamento ai collegamenti Frecciarossa interessati.Anche la programmazione dei treni regionali subirà cambiamenti. I convogli Trenitalia del Regionale normalmente operativi sulla relazione Napoli Campi Flegrei-Salerno avranno come nuova stazione di partenza Torre Annunziata Centrale.Sono inoltre previste variazioni per alcuni collegamenti sulla direttrice Napoli Centrale-Salerno-Sapri. In base alla programmazione predisposta per le giornate dei lavori, alcuni treni potranno subire modifiche negli orari oppure essere instradati su percorsi differenti.Per limitare i disagi provocati dall’interruzione ferroviaria sarà predisposta una rete di collegamenti sostitutivi su gomma. Gli autobus collegheranno Napoli Centrale con Nocera Inferiore, Torre Annunziata Centrale con Nocera Inferiore e Torre Annunziata Centrale con Salerno.I viaggiatori dovranno però mettere in conto possibili tempi di percorrenza più lunghi rispetto al normale servizio ferroviario. A incidere sulla durata dei trasferimenti sarà soprattutto la situazione della viabilità stradale, che potrebbe rallentare le corse degli autobus.Un altro aspetto da considerare riguarda la capacità dei mezzi sostitutivi. Il numero di posti disponibili sugli autobus potrebbe infatti risultare inferiore rispetto a quello normalmente garantito dai treni.Sono inoltre previste alcune limitazioni specifiche. Sui bus sostitutivi non sarà consentito trasportare biciclette. Non sarà possibile viaggiare con animali, fatta eccezione per i cani guida.I tre fine settimana di interventi rappresentano quindi una fase necessaria per consentire l'avanzamento di opere dal valore complessivo di circa 50 milioni di euro, ma comporteranno una temporanea riorganizzazione della mobilità ferroviaria lungo una delle principali direttrici della Campania.Prima di mettersi in viaggio nelle giornate interessate dai lavori, sarà pertanto importante verificare preventivamente gli orari aggiornati e le modalità del collegamento previsto, soprattutto per chi dovrà utilizzare i servizi sostitutivi su autobus.