Donne verdi per le donne costituenti: a Napoli un dialogo tra donne sulla libertà e sui diritti

L'incontro si è svolto a Napoli, nella Sala Nassirya del Centro direzionale

Una sala piena di donne e non solo, arrivate da tutta Italia, per parlare di libertà, diritti, democrazia e del ruolo delle donne nella società. Si è svolto a Napoli, nella Sala Nassirya del Centro direzionale, l’incontro “Donne Verdi per le donne costituenti”, promosso dal Forum Donne nazionale di Europa Verde.

Un dialogo che ha preso le mosse dalle 21 donne dell’Assemblea Costituente, dalla loro storia e dal contributo che diedero alla nascita della Repubblica e alla scrittura della Costituzione. La loro presenza, oggi, vive nelle conquiste che hanno contribuito ad aprire e nelle battaglie che le donne continuano a portare avanti.

Tra le organizzatrici Fiorella Zabatta co-portavoce nazionale di Europa Verde e assessora della Regione Campania, Luana Zanella capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei deputati e vicepresidente della Commissione Affari sociali, Grazia Francescato, già deputata e presidente dei Verdi dal 1999 al 2001, Benedetta Scuderi, europarlamentare dei Verdi Europei, Elena Grandi, assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano, Carlotta Bonvicini, assessora alle Politiche per il Clima e alla Mobilità sostenibile del Comune di Reggio Emilia, Benedetta Sciannimanica, assessora della Municipalità 1 di Napoli, Stefania Fanelli, già consigliera comunale di Marano di Napoli, Giulia Persico dell’esecutivo regionale del Lazio di Europa Verde, Roberta Gaeta, responsabile nazionale Welfare di Europa Verde, Giusy Rollin, consigliera comunale a Quarto (Na), Olimpia Ferrara, vicesindaca di Striano, Daniela Coviello, del Consiglio federazione nazionale di Europa Verde, Flavia Scifoni, Marina Lonardi, Alessia Lea Di Rago, Eva Hausegger, Sabrina Santelli e Caterina Di Bitonto, del coordinamento nazionale del Forum delle donne Verdi, Raffaela Curci, dell’esecutivo regionale di Europa Verde, Marilena Schiano Lo Moriello, già consigliera federale nazionale, Angela Giugliano e Isabella De Luca, del consiglio federale regionale di EV. Ampio spazio è stato inoltre lasciato agli interventi liberi delle partecipanti e dei partecipanti, che hanno contribuito al dialogo con riflessioni, esperienze e testimonianze.

A moderare l’incontro sono state Maria Francesca Imbaldi, co-portavoce regionale di Europa Verde in Campania e consigliera della VII Municipalità del Comune di Napoli con delega allo Sport, e Marica Bruno coordinatrice nazionale del Forum Donne.

Un dialogo tra donne e generazioni diverse, nel segno di una consapevolezza semplice e radicale: la libertà delle donne non è mai acquisita per sempre. Va difesa, praticata e conquistata ogni giorno.Perché ricordare le Costituenti non significa soltanto guardare al passato. Significa raccogliere la loro eredità e continuare a cambiare il presente.

«Le 21 donne della Costituente ci ricordano che nessun diritto è arrivato per concessione e che ogni conquista nasce da donne che hanno scelto di esserci, di partecipare, di lottare – dichiara Fiorella Zabatta –. Dal diritto di voto alla parità nel lavoro, dalla libertà personale alla lotta contro la violenza, il cammino è stato lungo e ha cambiato profondamente la nostra società. Ma non è finito. Oggi il nostro compito è continuare quel percorso, perché la libertà delle donne non può essere considerata un traguardo raggiunto una volta per tutte. Significa difendere la piena autodeterminazione, il diritto al lavoro e a una retribuzione equa, la libertà di scegliere del proprio corpo e della propria vita, e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Ricordare le Costituenti, per noi, non è un esercizio di memoria: è un impegno politico e civile. Quelle donne hanno scritto nella Costituzione che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza. Sta a noi, oggi, fare in modo che quelle parole continuino a diventare realtà. Perché il diritto di esistere, di contare e di scegliere non si regala: si difende ogni giorno».