Palma Campania, Alessia Mancuso rappresenta l'Italia a Miss Elite World 2026

Ora l'attesa è tutta per settembre, quando Alessia sarà chiamata a vivere questa importante esperienza in Egitto

Palma Campania si prepara a fare il tifo per Alessia Mancuso. La giovane cittadina è stata scelta per rappresentare l’Italia alla prossima edizione di Miss Elite World 2026, concorso internazionale che riunisce partecipanti provenienti da diversi Paesi. La competizione, nata nel 2021, è diventata negli anni un appuntamento dedicato alla bellezza e alla valorizzazione delle concorrenti provenienti da tutto il mondo. Per Alessia sarà dunque l'occasione di portare il nome di Palma Campania oltre i confini nazionali e di confrontarsi con ragazze arrivate da realtà differenti.



La finale in Egitto



L'appuntamento più atteso è fissato per il 19 settembre 2026, quando in Egitto si svolgerà la grande finale della manifestazione.



Le concorrenti saranno chiamate a cimentarsi in diverse prove nel corso del percorso che porterà alla serata conclusiva. Una competizione internazionale nella quale Alessia avrà il compito di rappresentare il nostro Paese, portando con sé anche il sostegno della sua comunità.



L'orgoglio di Palma Campania



La partecipazione della giovane palmese ha suscitato entusiasmo in città. La notizia è stata rilanciata anche dal sindaco Nello Donnarumma, che ha sottolineato il valore della presenza di Alessia in una manifestazione di respiro internazionale, definendola un vero e proprio "Orgoglio Palmese".



Per la comunità si tratta di un motivo di soddisfazione: una ragazza del territorio avrà infatti l'opportunità di rappresentare l'Italia su un palcoscenico internazionale e di far conoscere, indirettamente, anche il nome di Palma Campania.



Ora l'attesa è tutta per settembre, quando Alessia Mancuso sarà chiamata a vivere questa importante esperienza in Egitto. Da Palma Campania non resta che seguirla e sostenerla, con l'auspicio che possa superare tutte le prove e arrivare fino all'ultimo atto della competizione.