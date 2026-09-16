Circumvesuviana, entro un mese 280 corse al giorno

Sulla rete Vesuviana verranno percorsi oltre 9.300 chilometri quotidiani

Più corse, intervalli più semplici da ricordare e dieci nuovi treni in arrivo sulle Linee Vesuviane. È il nuovo piano di potenziamento della rete ex Circumvesuviana presentato dalla Regione Campania ed Eav, con l'obiettivo dichiarato di rendere il servizio ferroviario più regolare e facilmente utilizzabile da pendolari, studenti, lavoratori e turisti.La principale novità entrerà in vigore dal 17 ottobre, quando sarà operativo il nuovo orario ferroviario. Il sistema attuale, caratterizzato da una frequenza di 36 minuti, verrà sostituito da una cadenza regolare di 30 minuti. Le partenze saranno quindi organizzate secondo una maggiore ciclicità, con orari ripetuti nell'arco della giornata e più semplici da memorizzare.Il nuovo programma porterà l'offerta complessiva fino a 280 corse giornaliere, con 39.872 posti a sedere e quasi 172mila posti complessivamente disponibili ogni giorno. Sulla rete Vesuviana verranno percorsi oltre 9.300 chilometri quotidiani.Napoli-Sorrento, 68 corse al giornoUno dei collegamenti interessati dal potenziamento è quello tra Napoli e Sorrento, con 68 corse giornaliere e partenze programmate ogni 30 minuti. L'obiettivo è rafforzare il collegamento diretto tra il capoluogo e la Costiera Sorrentina, una tratta utilizzata quotidianamente sia dai residenti sia da studenti, lavoratori e visitatori.Il nuovo piano prevede inoltre 66 corse sulla relazione Napoli-Torre Annunziata, 58 collegamenti tra Napoli e Poggiomarino e 60 sulla tratta Napoli-Sarno. Sulla linea Volla-Baiano saranno invece previste 28 corse giornaliere.A completare il programma ci sarà l'ingresso in servizio di 10 nuovi ETR 300, destinati a incrementare la disponibilità di materiale rotabile sulla rete.Più treni e autobus in CostieraIl nuovo modello di esercizio punta anche a migliorare l'integrazione tra trasporto ferroviario e collegamenti su gomma, soprattutto nell'area sorrentina.L'aumento delle frequenze ferroviarie dovrebbe consentire di organizzare coincidenze più efficaci con gli autobus nelle stazioni di Sorrento e Vico Equense, mettendo maggiormente in collegamento la rete Eav con i principali centri della penisola sorrentina.Parallelamente viene rafforzato il servizio automobilistico. La linea 008 Meta-Massalubrense passerà da una frequenza di 20 minuti a una di 15 minuti. Anche le linee 009 circolari di Vico Equense vedranno aumentare la frequenza, passando da 30 a 15 minuti.Un'organizzazione pensata per rendere più agevoli gli spostamenti anche nelle tratte in cui il viaggio prosegue dopo l'arrivo del treno, riducendo i tempi di attesa per il cambio con il trasporto su gomma.Regione: "56 corse in più rispetto al 2025"Durante la presentazione del nuovo piano, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha definito l'intervento un passo verso il miglioramento del trasporto pubblico sulle Linee Vesuviane, evidenziando l'ingresso dei dieci nuovi treni e il nuovo sistema di orari.«Dieci nuovi treni entrano in servizio e dal 17 ottobre avremo un nuovo orario, più semplice e regolare», ha dichiarato Fico, sottolineando che il percorso di rilancio del trasporto regionale non sarebbe ancora concluso.Sul numero delle corse si è soffermato il vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, secondo il quale il nuovo programma prevede 56 corse in più rispetto al 2025.«La nostra idea di mobilità è chiara: un servizio più affidabile, con più corse e tempi di attesa ridotti», ha spiegato Casillo, indicando nella frequenza di 30 minuti e nelle 280 corse giornaliere i principali elementi del nuovo modello.Eav: "Il cliente deve tornare al centro"Per l'amministratore unico di Eav Pietro Diamantini, il cambiamento non riguarda soltanto il calendario delle partenze o l'arrivo dei nuovi convogli, ma rappresenta l'avvio di una fase diversa nella gestione dell'offerta.«Il cliente deve tornare a essere il centro delle nostre decisioni», ha dichiarato Diamantini, spiegando che l'obiettivo è tenere maggiormente conto delle esigenze di chi utilizza quotidianamente il treno per raggiungere il luogo di lavoro, l'università, la scuola, un ospedale o altri servizi.Un'attenzione che, secondo l'amministratore di Eav, deve riguardare anche il turismo, considerando il ruolo delle Linee Vesuviane nei collegamenti tra Napoli, l'area vesuviana e la Costiera Sorrentina.Il nuovo orario punta quindi a modificare soprattutto la percezione e la fruibilità del servizio: non soltanto un aumento quantitativo delle corse, ma un sistema basato su intervalli regolari e sull'integrazione tra ferro e gomma.Il primo appuntamento sarà ora il 17 ottobre, data fissata per l'entrata in vigore del nuovo programma di esercizio. Con le nuove frequenze, le 280 corse quotidiane e i dieci ETR 300, Eav e Regione Campania puntano a rafforzare una delle reti ferroviarie più utilizzate per gli spostamenti nell'area metropolitana di Napoli e lungo il territorio vesuviano.