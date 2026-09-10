Dal buio dell’alba alla luce dell’eccellenza

Fresco Forno, straordinaria storia di una famiglia napoletana che ha trasformato il sacrificio in impresa, la passione in arte e il lavoro in eccellenza

Ci sono storie imprenditoriali che meritano di essere raccontate non soltanto per i risultati raggiunti, ma soprattutto per il cammino che ha condotto a quei risultati. Sono storie fatte di coraggio, sacrificio, famiglia, passione e di quella forza silenziosa che permette di andare avanti anche quando tutto sembra difficile. La storia di Fresco Forno Srls è una di queste. È una storia profondamente napoletana, iniziata nel 1997, quando il fondatore Pasquale Mellone, insieme alla moglie Carmela, animato da un profondo senso di responsabilità verso la propria famiglia e dal desiderio di costruire un futuro lavorativo per i loro cinque figli, decide di intraprendere un percorso imprenditoriale partendo praticamente dal nulla. Non c’erano grandi certezze, ma c’erano il coraggio di lavorare, la volontà di non arrendersi e la convinzione che, attraverso il sacrificio quotidiano, sarebbe stato possibile costruire qualcosa di importante. Il lavoro iniziava quando Napoli ancora dormiva.

Fresco Forno Srls – Via Cupa della Filanda 180, Napoli (NA) 80145

Le giornate cominciavano già alle tre del mattino, con le prime forniture destinate ai bar. Erano ore dure, fatica, responsabilità e rinunce, ma anche momenti nei quali prendeva forma una realtà destinata a crescere. Giorno dopo giorno, sacrificio dopo sacrificio, Pasquale e Carmela hanno costruito, insieme ai loro figli, un’attività capace di conquistare quello che, per ogni imprenditore, rappresenta il riconoscimento più importante: la fiducia della propria clientela. Una fiducia costruita nel tempo attraverso serietà, qualità, costanza, professionalità e rispetto per il proprio lavoro. Questa è la vera forza di Fresco Forno: essere riuscita a trasformare il lavoro quotidiano in una tradizione familiare e, al tempo stesso, in una realtà imprenditoriale capace di guardare al futuro. Nel corso degli anni, la famiglia Mellone ha saputo unire la tradizione artigianale alla creatività, trasformando idee originali in autentici successi.

Tra le creazioni più conosciute spicca la celebre Torta Osimhen, nata quasi per gioco, da uno scherzo dedicato al campione del Napoli, e diventata in breve tempo un vero fenomeno mediatico, attirando l’attenzione delle principali testate giornalistiche e dei telegiornali nazionali e internazionali. Una creazione nata dalla fantasia, ma capace di raccontare Napoli, la sua passione per il calcio, il suo carattere ironico e la sua straordinaria capacità di trasformare ogni occasione in emozione. Con il passaggio di Victor Osimhen e l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli, la creatività della famiglia Mellone non si è fermata. È nata così una nuova torta dedicata al campione belga, confermando ancora una volta la capacità di Fresco Forno di coniugare arte dolciaria, sport, territorio, tradizione e innovazione.

E oggi, nel solco di questa straordinaria storia familiare, arriva un nuovo protagonista: il Limociotto, una creazione elegante e raffinata che sta conquistando il pubblico e riuscendo a sorprendere anche i palati più esigenti. Un prodotto che rappresenta il nuovo cavallo di battaglia dell’azienda e che racchiude creatività, ricerca, esperienza e passione, esprimendo attraverso il gusto l’identità di una famiglia e di una terra. È proprio con il Limociotto che Fresco Forno Srls ha avuto l’onore di rappresentare la propria realtà imprenditoriale in una prestigiosa cornice istituzionale a Roma. L’8 settembre 2026, in occasione della Commemorazione dell’83° anniversario dei Fatti d’Arme di Porta San Paolo, si è svolta presso l’Ippodromo Militare “Gen. C.A. Pietro Giannattasio” dei Lancieri di Montebello, a Roma, la solenne cerimonia militare dedicata alla memoria degli eventi dell’8 settembre 1943. In una giornata dal profondo valore storico, civile e istituzionale, alla presenza delle massime autorità civili e militari e degli invitati alla manifestazione, Fresco Forno Srls ha avuto l’onore di partecipare a un momento di degustazione, presentando il proprio elegante Limociotto.

La degustazione ha riscosso grande successo e apprezzamento, offrendo agli ospiti l’opportunità di conoscere e degustare un prodotto che rappresenta una raffinata espressione dell’artigianalità e della creatività napoletana. È stato un momento particolarmente significativo: un prodotto nato dall’impegno di una famiglia napoletana, cresciuta attraverso il lavoro e il sacrificio, è stato presentato nel cuore di una prestigiosa cerimonia militare, davanti a rappresentanti delle istituzioni e a importanti autorità civili e militari. Un incontro tra territori, valori e tradizioni nel quale l’eccellenza gastronomica è diventata ambasciatrice di una storia imprenditoriale. A rendere ancora più prestigioso e significativo questo momento è stato il riconoscimento conferito dal noto critico enogastronomico italiano Cav. Dott. Michele Cutro, che ha voluto premiare Fresco Forno Srls quale attestazione di merito per l’impegno imprenditoriale, la passione, la professionalità e la costante ricerca dell’eccellenza che hanno contraddistinto il percorso della famiglia Mellone. Il riconoscimento non rappresenta soltanto un premio a un prodotto o a un’attività commerciale, ma soprattutto un riconoscimento a una storia umana e familiare costruita nel tempo. Una storia fatta di alzatacce, di lavoro quando ancora era buio, di sacrifici spesso invisibili, di responsabilità, di difficoltà affrontate con dignità e di una volontà incrollabile di costruire un futuro migliore.

In occasione della cerimonia sono stati premiati i fratelli Giuseppe Mellone e Salvatore Mellone, espressione della nuova generazione della famiglia e custodi di un’eredità imprenditoriale costruita con fatica e amore dai genitori Pasquale e Carmela. Il riconoscimento assume così anche il significato di un ideale passaggio di testimone tra generazioni: il lavoro iniziato nel 1997 continua attraverso i figli, che raccolgono una storia familiare e la trasformano in nuova energia, nuove idee e nuove sfide. Un’impresa familiare non è soltanto un’attività economica. È una responsabilità, un patrimonio di valori, un legame tra passato e futuro. È la capacità di trasmettere ai propri figli non soltanto un mestiere, ma soprattutto il valore dell’onestà, della fatica, della professionalità e del rispetto. Ed è proprio questo il significato più profondo del riconoscimento ricevuto da Fresco Forno Srls. Premiare questa azienda significa premiare il valore di una famiglia che non ha avuto paura di cominciare dal basso, che ha saputo affrontare le difficoltà senza perdere la fiducia nel futuro e che oggi può guardare con orgoglio al percorso compiuto. Da un piccolo sogno nato nel 1997 a una realtà capace di farsi conoscere e apprezzare ben oltre i confini di Napoli.

Da quelle prime ore del mattino, quando Pasquale e Carmela iniziavano a lavorare mentre la città ancora dormiva, fino alla prestigiosa cornice dei Lancieri di Montebello, dove la famiglia Mellone ha avuto l’onore di presentare la propria eccellenza davanti alle massime autorità civili e militari. Un percorso che dimostra come il vero successo non sia soltanto arrivare lontano, ma non dimenticare mai da dove si è partiti. La famiglia Mellone desidera rivolgere un sentito e particolare ringraziamento a Salvatore Aprea, per il grande supporto, la vicinanza e il prezioso sostegno offerto a Fresco Forno Srls. Il suo contributo rappresenta una presenza importante nel percorso dell’azienda e merita di essere ricordato in questo momento di particolare soddisfazione e orgoglio. Un doveroso ringraziamento va inoltre al Cav. Dott. Michele Cutro, per aver voluto riconoscere e valorizzare il percorso imprenditoriale della famiglia Mellone e per aver dato al loro lavoro un attestato di stima che assume un significato ancora più profondo.

Sono trascorsi quasi trent’anni da quel lontano 1997. Sono cambiate molte cose, sono cambiate le generazioni, sono cresciute le responsabilità e sono aumentate le sfide. Ma una cosa è rimasta immutata: la passione per il lavoro. È questo il filo che unisce Pasquale e Carmela ai loro figli, e oggi Giuseppe e Salvatore a una nuova stagione imprenditoriale. Il riconoscimento ricevuto rappresenta dunque un importante sigillo su questo percorso e, allo stesso tempo, un incoraggiamento a continuare a lavorare con la stessa determinazione, la stessa umiltà e la stessa passione. A Pasquale e Carmela Mellone, ai loro cinque figli e alla nuova generazione della famiglia, va il plauso per aver dimostrato che quando famiglia, sacrificio, talento, professionalità e passione camminano insieme, anche il sogno più difficile può diventare una splendida realtà. A Giuseppe e Salvatore Mellone, il compito e l’orgoglio di continuare questa tradizione. A Salvatore Aprea, la gratitudine per il prezioso sostegno e la vicinanza. Al Cav. Dott. Michele Cutro, il ringraziamento per aver saputo riconoscere e valorizzare una storia imprenditoriale costruita con sacrificio e passione.

E a Fresco Forno Srls, l’augurio di continuare a crescere, innovare e portare sempre più lontano il nome, i sapori e l’eleganza di Napoli. Perché dietro ogni prodotto c’è un lavoro. Dietro ogni successo c’è un sacrificio. Dietro ogni riconoscimento c’è una storia. E dietro la storia di Fresco Forno c’è soprattutto una famiglia che ha creduto nel valore del lavoro. Una famiglia che ha iniziato quando era ancora buio. Una famiglia che non ha mai smesso di credere. Una famiglia che oggi può guardare al proprio cammino con orgoglio. Questa è la storia di Fresco Forno Srls. La storia di Pasquale e Carmela. La storia dei loro cinque figli. La storia di Giuseppe e Salvatore. La storia di una famiglia napoletana. DAL BUIO DELL’ALBA ALLA LUCE DELL’ECCELLENZA. DAL SACRIFICIO AL RICONOSCIMENTO. DAL SOGNO ALLA REALTÀ. FRESCO FORNO SRLS – Una storia di famiglia. Una storia di sacrificio. Una storia di passione. Una storia di Napoli. Una storia di eccellenza. Dal 1997, con il lavoro e con il cuore.