San Gennaro Vesuviano celebra l’eccellenza: Arte, Cultura e Sapori al Premio “Arte e Gusto”

L’evento ha celebrato il legame indissolubile tra radici popolari, fede, cultura ed enogastronomia

Nella Sala Consiliare di San Gennaro Vesuviano, in occasione della storica Fiera dedicata al Santo Patrono San Gennaro — giunta quest’anno alla sua 413ª edizione — si è tenuto il convegno culturale e cerimonia di premiazione “Arte, cultura, territorio ed eccellenze campane”, unitamente al Premio “Arte e gusto”, promosso dall’Associazione Culturale “Il cibo e l’arte”, guidata dalla presidente Loredana Paolesse e organizzato dal Prof. Antonio Nunziata.L’evento ha celebrato il legame indissolubile tra radici popolari, fede, cultura ed enogastronomia d’eccellenza, con un programma ricco di interventi, momenti musicali e riflessioni sul valore della comunità e del territorio.La serata, condotta dalla giornalista e presentatrice Romilda Barbato, si è aperta con le note solenni dell’Inno di Mameli e brani d’autore eseguiti dall’Orchestra del Liceo “Albertini” di Nola, seguiti dalle esibizioni d’arpa e violino a cura delle giovani maestre del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, Giuditta Elena Parisi e Bruna Spallino.Spazio anche alla poesia con le liriche del Dott. Alfredo Pecoraro, che hanno introdotto momenti dedicati a tematiche d’impatto sociale. Tra i passaggi più toccanti, la presentazione del libro “Il coraggio di essere donna” della giornalista e scrittrice Mariù Adamo, presente insieme a Emanuela Castaldo, per dare voce alle storie di rinascita femminile contro ogni violenza e discriminazione.Non sono mancati momenti di approfondimento filosofico e scientifico: il dibattito su “La Bellezza del Creato tra Scienza e Fede” ha visto dialogare l’astrofisica Clementina Sasso (INAF / missione Solar Orbiter) e il teologo e medico Padre Giacobbe Elia.Toccante anche la presentazione del progetto artistico “Anima”, nato dall’incontro tra lo scultore Antonio Longobardi e il tenore Francesco Malapena.Nel corso dell’evento sono stati conferiti prestigiosi premi ad importanti personalità del panorama culturale e delle istituzioni: M° Leonardo Quadrini (Direttore d’orchestra), premiato dal M° Francesco Malapena; Mariù Adamo (Giornalista e autrice), premiata dal Dott. Vincenzo Chiavetta; Dott.ssa Clementina Sasso (Astrofisica), premiata dallo Chef Prof. Antonio Nunziata; Agostino Torino (Sindaco di San Gennaro Vesuviano), premiato dal Cavaliere Leonardo Pascucci della Fondazione Papa Clemente XI.Riconoscimenti speciali anche per il Pastry Chef Francesco Boccia, già campione mondiale di pasticceria a Lione, eccellenza del territorio vesuviano nel mondo.La manifestazione si è conclusa in un clima di gioia e condivisione, con un’esibizione lirica del Maestro Francesco Malapena, un brindisi d’augurio e una degustazione per il futuro del territorio.