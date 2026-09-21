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San Gennaro Vesuviano celebra l’eccellenza: Arte, Cultura e Sapori al Premio “Arte e Gusto”

L’evento ha celebrato il legame indissolubile tra radici popolari, fede, cultura ed enogastronomia

A cura di Redazione
21 settembre 2026 22:00
San Gennaro Vesuviano celebra l’eccellenza: Arte, Cultura e Sapori al Premio “Arte e Gusto” -
San Gennaro Vesuviano
Attualità
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Nella Sala Consiliare di San Gennaro Vesuviano, in occasione della storica Fiera dedicata al Santo Patrono San Gennaro — giunta quest’anno alla sua 413ª edizione — si è tenuto il convegno culturale e cerimonia di premiazione “Arte, cultura, territorio ed eccellenze campane”, unitamente al Premio “Arte e gusto”, promosso dall’Associazione Culturale “Il cibo e l’arte”, guidata dalla presidente Loredana Paolesse e organizzato dal Prof. Antonio Nunziata.L’evento ha celebrato il legame indissolubile tra radici popolari, fede, cultura ed enogastronomia d’eccellenza, con un programma ricco di interventi, momenti musicali e riflessioni sul valore della comunità e del territorio.La serata, condotta dalla giornalista e presentatrice Romilda Barbato, si è aperta con le note solenni dell’Inno di Mameli e brani d’autore eseguiti dall’Orchestra del Liceo “Albertini” di Nola, seguiti dalle esibizioni d’arpa e violino a cura delle giovani maestre del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, Giuditta Elena Parisi e Bruna Spallino.Spazio anche alla poesia con le liriche del Dott. Alfredo Pecoraro, che hanno introdotto momenti dedicati a tematiche d’impatto sociale. Tra i passaggi più toccanti, la presentazione del libro “Il coraggio di essere donna” della giornalista e scrittrice Mariù Adamo, presente insieme a Emanuela Castaldo, per dare voce alle storie di rinascita femminile contro ogni violenza e discriminazione.Non sono mancati momenti di approfondimento filosofico e scientifico: il dibattito su “La Bellezza del Creato tra Scienza e Fede” ha visto dialogare l’astrofisica Clementina Sasso (INAF / missione Solar Orbiter) e il teologo e medico Padre Giacobbe Elia.Toccante anche la presentazione del progetto artistico “Anima”, nato dall’incontro tra lo scultore Antonio Longobardi e il tenore Francesco Malapena.Nel corso dell’evento sono stati conferiti prestigiosi premi ad importanti personalità del panorama culturale e delle istituzioni: M° Leonardo Quadrini (Direttore d’orchestra), premiato dal M° Francesco Malapena; Mariù Adamo (Giornalista e autrice), premiata dal Dott. Vincenzo Chiavetta; Dott.ssa Clementina Sasso (Astrofisica), premiata dallo Chef Prof. Antonio Nunziata; Agostino Torino (Sindaco di San Gennaro Vesuviano), premiato dal Cavaliere Leonardo Pascucci della Fondazione Papa Clemente XI.Riconoscimenti speciali anche per il Pastry Chef Francesco Boccia, già campione mondiale di pasticceria a Lione, eccellenza del territorio vesuviano nel mondo.La manifestazione si è conclusa in un clima di gioia e condivisione, con un’esibizione lirica del Maestro Francesco Malapena, un brindisi d’augurio e una degustazione per il futuro del territorio.

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