Il Sanremo di De Martino: novità IA, Eurovision e 24 in gara

Particolarmente innovativa sarà la Serata Performance, prevista per venerdì 19 febbraio

La Rai ha pubblicato il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2027, definendo le principali novità della prossima edizione della kermesse musicale. Alla guida artistica ci sarà Stefano De Martino, incaricato di elaborare e coordinare il progetto editoriale insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time.Il Festival della Canzone Italiana si svolgerà al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, con cinque serate trasmesse in diretta. Saranno 24 gli Artisti in gara, tutti inseriti nella categoria unica dei Campioni. Nel cast entrerà di diritto anche il vincitore di Sarà Sanremo 2026.Due serate-evento accanto alla garaIl nuovo regolamento introduce un impianto che mantiene alcuni elementi tradizionali della manifestazione, affiancandoli a formule pensate per rinnovarne lo svolgimento.Una delle serate speciali sarà quella dedicata alle Cover, in programma durante la Terza Serata. Ogni Artista proporrà un brano scelto dal repertorio italiano oppure internazionale, accompagnato da ospiti italiani o stranieri concordati con la Direzione Artistica e la Rai.La serata avrà una graduatoria indipendente e assegnerà un proprio vincitore. Il risultato, tuttavia, non avrà effetti sulla classifica generale del Festival.La novità della Serata PerformanceParticolarmente innovativa sarà la Serata Performance, prevista per venerdì 19 febbraio. Gli Artisti saranno chiamati a presentare il proprio brano attraverso una modalità interpretativa, musicale o scenica diversa da quella utilizzata nelle altre serate.A stabilire il vincitore saranno il pubblico e la nuova Giuria Internazionale di Esperti, composta da personalità di rilievo del settore musicale e dello spettacolo internazionale.Il vincitore della Serata Performance avrà inoltre un incarico particolare: rappresentare la Rai e l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027.Il sistema di votoConfermato un meccanismo di votazione articolato su più componenti. A concorrere alla formazione dei risultati saranno la Giuria Popolare, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio.Per la Serata Performance il voto sarà invece affidato alla Giuria Popolare e alla Giuria Internazionale di Esperti.La classifica finale del Festival terrà conto delle votazioni raccolte durante la Prima, la Seconda e la Quinta Serata. Al termine della finale, gli Artisti che avranno ottenuto i migliori piazzamenti accederanno alla fase conclusiva, nella quale il voto del pubblico contribuirà alla scelta del vincitore assoluto insieme al cosiddetto "tesoretto" derivante dalle tre votazioni precedenti.Sanremo 2027 e l'uso dell'intelligenza artificialeIl regolamento dedica inoltre uno spazio specifico all'intelligenza artificiale. Le canzoni presentate in gara dovranno essere frutto della creatività umana: non sarà ammesso l'impiego di sistemi di IA quando questi comportino la sostituzione o l'alterazione del contributo creativo fornito da autori e artisti.I 24 brani in concorso dovranno essere inediti e non potranno superare i 3 minuti e 30 secondi. Per le Cover della Terza Serata il limite sarà invece fissato a 4 minuti.Le scadenze per gli ArtistiIl regolamento stabilisce anche il calendario delle prossime fasi organizzative. Le proposte artistiche per partecipare al Festival dovranno essere presentate entro il 23 novembre 2026.Il cast degli Artisti selezionati potrà essere reso pubblico a partire dal 29 novembre 2026.Con il nuovo regolamento, la Rai punta quindi a un'edizione che affianchi le caratteristiche storiche del Festival a nuove formule di spettacolo, con una particolare attenzione alla dimensione internazionale e alle trasformazioni del settore musicale, mantenendo centrale il ruolo di Sanremo nella cultura musicale italiana.