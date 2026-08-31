Sull'A30 chiudono le uscite di Nola e Castel San Giorgio

Autostrade indica percorsi alternativi differenti a seconda della direzione di marcia

Nuovi interventi programmati sulla rete autostradale campana. Per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, sono state previste alcune chiusure temporanee lungo la A30 Caserta-Salerno, con possibili disagi per gli automobilisti nelle ore notturne.Il primo provvedimento interesserà la stazione di Nola. Dalle 21 di martedì 1 settembre alle 6 di mercoledì 2 settembre, il casello resterà chiuso sia in entrata, per il traffico diretto verso Salerno, sia in uscita per chi arriverà dalla direzione Caserta.Le alternative per NolaPer gli automobilisti sarà possibile utilizzare, come percorso alternativo, la stazione di Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa.Il secondo intervento è invece programmato alla stazione di Castel San Giorgio. In questo caso la chiusura scatterà alle 21 di mercoledì 2 settembre e proseguirà fino alle 6 di giovedì 3 settembre.Il provvedimento riguarderà l'ingresso in autostrada in direzione Caserta e l'uscita per i veicoli provenienti da Salerno.Le alternative per Castel San GiorgioAutostrade indica percorsi alternativi differenti a seconda della direzione di marcia. Chi deve entrare in autostrada verso Caserta potrà utilizzare la stazione di Sarno, mentre per chi proviene da Salerno e deve uscire è consigliato il casello di Mercato San Severino.I provvedimenti sono stati predisposti esclusivamente per consentire l'esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo i percorsi e a considerare le chiusure negli orari indicati, così da poter programmare per tempo il proprio itinerario.