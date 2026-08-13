Cade armadietto e viene travolto, bimbo grave al Santobono

Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti dell’autorità giudiziaria

Paura in un centro sportivo di Campobasso, dove un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all’interno della struttura. Il piccolo, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato travolto da un armadietto, riportando un grave trauma alla testa. L’incidente si è verificato in una palestra situata alla periferia del capoluogo molisano, una struttura che durante la stagione estiva dispone anche di una piscina all’aperto. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e capire per quale motivo l’armadietto abbia travolto il bambino.



Dopo essere stato colpito alla testa, il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni sono apparse però particolarmente gravi e i sanitari hanno disposto il trasferimento in una struttura pediatrica specializzata.



Il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Nell’incidente avrebbe riportato uno schiacciamento bilaterale del cranio, una lesione che ha richiesto il trasferimento urgente presso il presidio napoletano.



Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori dovranno stabilire cosa sia accaduto all’interno del centro sportivo e verificare ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente.



L’attenzione è ora concentrata sulle condizioni del bambino, mentre proseguono le verifiche nella struttura per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con esattezza i momenti che hanno preceduto il grave ferimento.