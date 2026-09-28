Carburante Eni con il tetto massimo già esaurita a Napoli

È iniziata alle prime ore del mattino la corsa al pieno

È iniziata alle prime ore del mattino la corsa al pieno a Napoli, dopo l'annuncio del nuovo limite sui prezzi dei carburanti. In diversi punti della città si sono formate code di automobilisti, con una particolare affluenza anche nelle stazioni di servizio delle zone periferiche.Tra i casi più significativi c'è quello del distributore di via Cristoforo Colombo, a breve distanza dall'incrocio con via Marina. Qui, nell'arco di circa tre ore e mezza, sono stati erogati più di 2mila litri di benzina.«Via vai continuo»A raccontare la giornata fuori dall'ordinario è Maurizio Ferrara, gestore dell'impianto e operatore del settore da circa quarant'anni.«È stato un via vai continuo», racconta. L'afflusso è stato tale da esaurire rapidamente le scorte disponibili alla pompa della benzina, tanto che sulle colonnine sono comparsi i cartelli con la scritta «esaurito».Un nuovo rifornimento, spiegano dal distributore, dovrebbe arrivare a breve.Ferrara paragona quanto accaduto a una situazione già vista in passato soltanto in occasione degli scioperi: «Un via vai del genere lo abbiamo solo visto in occasione degli scioperi».Il gestore dice inoltre di comprendere la scelta degli automobilisti di approfittare dei prezzi annunciati più bassi, soprattutto in una fase nella quale il costo dei carburanti continua a rappresentare una voce significativa per chi utilizza quotidianamente l'auto.Code anche fuori dal centroL'effetto non sembra però limitato al distributore di via Cristoforo Colombo. Segnalazioni di file arrivano anche da altri impianti di rifornimento, compresi quelli situati nelle aree più periferiche di Napoli.La prospettiva di fare rifornimento a un prezzo più contenuto ha quindi spinto molti automobilisti ad anticipare il pieno, creando una pressione straordinaria sulla rete dei distributori già dalle prime ore della giornata.