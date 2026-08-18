Borrelli finisce su Gta contro i cialtroni del videogioco

Il risultato è una sorta di versione videoludica delle battaglie

Dalle strade e dalle piazze alle strade digitali di Los Santos. La battaglia di Francesco Emilio Borrelli contro comportamenti illegali, degrado e violazioni delle regole è diventata protagonista di una singolare iniziativa nel mondo dei videogiochi. A realizzare l’originale trasformazione è stato uno youtuber, che ha sviluppato una mod capace di inserire il deputato all’interno di Grand Theft Auto, uno dei titoli più conosciuti e apprezzati della storia del gaming. Il personaggio politico viene così trasportato in una realtà completamente virtuale, dove si trova a fronteggiare situazioni che, seppur in forma decisamente più ironica, ricordano alcuni dei temi sui quali interviene abitualmente nella vita pubblica.Nella particolare versione del gioco, l’avatar di Borrelli si aggira per Los Santos alla ricerca di comportamenti da contestare. Il deputato virtuale si trova così alle prese con automobilisti indisciplinati, parcheggi effettuati in maniera irregolare e personaggi che svolgono attività abusive lungo le strade della città.L’ambientazione di GTA, famosa per essere popolata da criminali, inseguimenti e situazioni al limite della legalità, offre inevitabilmente terreno fertile per la parodia. Il risultato è una sorta di versione videoludica delle battaglie che Borrelli porta avanti quotidianamente, reinterpretate però con il linguaggio del gaming e con una buona dose di ironia.La mod ha attirato rapidamente l’attenzione degli utenti online, soprattutto per la singolarità del personaggio scelto. Vedere un parlamentare italiano muoversi all’interno della caotica Los Santos, impegnato a richiamare virtualmente i protagonisti delle infrazioni, ha trasformato il progetto in un contenuto capace di incuriosire e divertire il pubblico dei social.L’iniziativa non è rimasta confinata alla community videoludica. Lo stesso Borrelli ha infatti deciso di condividere sui propri canali social un breve filmato tratto dal gameplay, mostrando di aver accolto con ironia l’idea dello youtuber.Nel video il suo alter ego digitale viene mostrato mentre percorre le strade della metropoli virtuale e si confronta con alcune delle situazioni create appositamente per la mod. Una sorta di versione alternativa della sua attività sul territorio, trasferita però all’interno di un universo completamente immaginario.L’operazione gioca proprio sul contrasto tra la figura pubblica del deputato e l’universo di GTA, dove le regole vengono spesso infrante e il caos rappresenta una componente fondamentale dell’esperienza di gioco. L’inserimento di Borrelli crea così una situazione volutamente paradossale: il politico che combatte l’illegalità nel mondo reale si ritrova a fare altrettanto in una delle città virtuali più caotiche e fuori controllo del panorama videoludico.Il progetto rappresenta anche un esempio di come le mod possano trasformare profondamente un videogioco già esistente, introducendo personaggi, situazioni e contenuti completamente estranei alla versione originale. In questo caso, l’obiettivo non è stato soltanto modificare l’aspetto del gioco, ma costruire una vera e propria gag digitale intorno a un personaggio riconoscibile.La condivisione del filmato da parte dello stesso Borrelli ha contribuito ulteriormente a far circolare l’idea sui social, dando visibilità a un contenuto nato principalmente come esperimento ironico.Tra inseguimenti virtuali, parcheggi irregolari e improbabili interventi nelle strade di Los Santos, la particolare versione digitale del deputato offre quindi una rilettura decisamente insolita della sua attività pubblica. Una “missione” fuori dagli schemi che porta le sue battaglie quotidiane dal mondo reale a quello dei videogiochi, trasformando per qualche minuto la città di GTA nel teatro di una singolare lotta virtuale contro l’inciviltà.