Aereo riparte senza scaricare i bagagli

Dopo oltre un'ora di attesa e diverse segnalazioni agli addetti, i viaggiatori si sarebbero rivolti alla Guardia di finanza

Un volo arrivato puntualmente a Fiumicino, ma con una parte consistente dei passeggeri rimasta senza valigia. È quanto denunciato da un gruppo di circa 80 viaggiatori a bordo di un volo Wizz Air proveniente da Marsa Alam, atterrato ieri alle 14.35.Secondo il racconto di una passeggera, Sabrina Lattanzio, al nastro per la riconsegna dei bagagli sarebbe arrivata soltanto una parte delle valigie. Dopo circa 45 minuti, sul monitor sarebbe comparsa l'indicazione che le operazioni di scarico erano terminate, mentre molti passeggeri erano ancora in attesa dei propri bagagli.A far emergere dove si trovassero alcune delle valigie sarebbe stato il Gps presente all'interno del bagaglio di un passeggero. Il dispositivo avrebbe indicato la presenza della valigia ancora a Fiumicino.Dopo oltre un'ora di attesa e diverse segnalazioni agli addetti, i viaggiatori si sarebbero rivolti alla Guardia di finanza. Le verifiche avrebbero consentito di accertare che numerosi bagagli erano rimasti nella stiva dell'aereo, che nel frattempo era ripartito alla volta di Lampedusa.Il problema, secondo quanto riferito dai passeggeri, è ora riuscire a riportare rapidamente le valigie a Fiumicino. I voli disponibili sarebbero infatti già pieni e i viaggiatori lamentano di non aver ricevuto indicazioni certe sui tempi di riconsegna.Tra i passeggeri ci sono famiglie che avrebbero perso diversi bagagli, persone costrette a proseguire il viaggio per prendere coincidenze e viaggiatori che avrebbero lasciato nelle valigie anche medicinali di cui hanno bisogno.Gli interessati hanno creato un gruppo WhatsApp con oltre 80 persone per condividere informazioni e aggiornamenti, ma al momento non sarebbe ancora chiaro quando i bagagli potranno tornare nelle mani dei legittimi proprietari.Resta inoltre una domanda tra i viaggiatori: come sia stato possibile che l'aereo sia ripartito da Fiumicino senza che venisse rilevato che una parte significativa dei bagagli era rimasta a bordo.