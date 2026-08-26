Manca il sangue a Napoli: appello alla donazione

L'Asl Napoli 1 Centro ha indicato tre strutture presso le quali è possibile effettuare la donazione

È ancora critica la situazione delle scorte di sangue negli ospedali dell'Asl Napoli 1 Centro, con un'emergenza particolarmente rilevante all'ospedale San Paolo. L'azienda sanitaria ha quindi rinnovato l'appello alla cittadinanza, invitando tutte le persone che ne abbiano i requisiti a donare.La disponibilità di sangue e di emocomponenti è infatti fondamentale per garantire la continuità delle cure. Le sacche raccolte vengono utilizzate quotidianamente per pazienti sottoposti a interventi chirurgici, persone coinvolte in traumi, emergenze mediche e percorsi terapeutici complessi che richiedono trasfusioni.In una fase caratterizzata da scorte ridotte, anche una singola donazione può quindi contribuire concretamente a garantire la disponibilità necessaria per affrontare le diverse necessità assistenziali.Dove è possibile donareL'Asl Napoli 1 Centro ha indicato tre strutture presso le quali è possibile effettuare la donazione:Ospedale San Paolo: 081 254 7872 – 081 254 7873 Ospedale del Mare: 081 1877 5134 – 081 1877 5248 – 081 1877 5240 Ospedale San Giovanni Bosco: 081 254 5308 – 081 254 5311 Giorni e orariLe donazioni possono essere effettuate dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, presso tutti e tre i Centri Trasfusionali.Non è necessaria la prenotazione. Sono esclusi la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.Al termine della donazione, chi ne fa richiesta può inoltre ottenere il certificato da presentare al proprio datore di lavoro.Screening gratuiti per i donatoriLa donazione rappresenta anche un'occasione per sottoporsi gratuitamente a una serie di controlli. A ogni prelievo vengono infatti effettuati gli esami di screening per HIV, HCV e HBV, oltre al test di biologia molecolare per il virus West Nile.I relativi referti vengono trasmessi al Fascicolo Sanitario Elettronico.L'appello dell'Asl è rivolto dunque a tutti i cittadini che possono donare: in un momento di particolare difficoltà per le scorte, contribuire alla raccolta significa sostenere concretamente ospedali e pazienti che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni.