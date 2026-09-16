Umanità in Cura, a Ottaviano il diritto alla salute al centro del confronto

Istituzioni, mondo accademico, sanità e impegno umanitario insieme con Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY

Mettere al centro la persona, contrastare le disuguaglianze nell’accesso alle cure e riaffermare il valore universale di una sanità equa e solidale. Saranno questi i temi al centro dell’incontro “Umanità in Cura – Dialoghi per una Sanità Equa e Solidale”, in programma venerdì 18 settembre 2026, alle ore 17.00, presso l’ISIS “L. De Medici” di Ottaviano, in via Zabatta.Un appuntamento che vuole trasformare la terra vesuviana in uno spazio di dialogo e riflessione su uno dei diritti fondamentali della persona: il diritto alla cura.Tra gli ospiti di particolare rilievo figura Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY, protagonista di un percorso umano e professionale che, partito proprio dalla terra vesuviana, ha assunto negli anni una dimensione internazionale attraverso l’impegno per i diritti e l’assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili.L’iniziativa nasce dall’incontro tra istituzioni, etica, mondo della sanità e azione umanitaria, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’accesso alle cure da diverse prospettive.Il programmaI lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali dei rappresentanti del Comune di Ottaviano, della Fidapa e del dirigente dell’ISIS “L. De Medici”.Seguirà il primo momento della manifestazione, “Il Dialogo”, che vedrà Rossella Miccio confrontarsi con Rosa Carillo Ambrosio, presidente dell’Associazione Dies Artis Semper, con la professoressa Annamaria Colao, titolare della Cattedra UNESCO per la Sanità e vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità, e con Vincenzo Falco, dirigente scolastico dell’ISIS “L. De Medici” di Ottaviano.Un confronto che punta ad approfondire il rapporto tra salute, diritti, disuguaglianze e responsabilità collettiva.Una tavola rotonda per guardare al territorioDopo una breve pausa caffè, il dibattito si allargherà con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte, insieme alla presidente di EMERGENCY, il sindaco di Ottaviano Ferdinando Federico, il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, il professor Carlo Ruosi, ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e l’onorevole Loredana Raia, presidente della Commissione Regionale Campania Sanità e Sicurezza Sociale.A moderare il confronto sarà il giornalista Franco Buonato.La testimonianza di chi opera ogni giorno sul campoParticolare attenzione sarà dedicata anche alla dimensione concreta dell’assistenza. Nel corso dell’incontro, infatti, Crescenzo Caiazza, infermiere di comunità presso l’ambulatorio di EMERGENCY a Napoli, porterà la propria testimonianza diretta sull’impegno quotidiano al fianco delle persone più vulnerabili.Una voce dal territorio che consentirà di collegare il dibattito istituzionale e accademico alla realtà quotidiana di chi opera concretamente nel campo dell’assistenza sanitaria.Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola, che proporrà una riflessione sul significato etico e spirituale del diritto alla cura.Un appuntamento per il territorioL’evento, con inizio puntuale alle ore 17.00, è promosso e supportato dall’Associazione Dies Artis Semper e dall’ISIS “L. De Medici” di Ottaviano, con il patrocinio del Comune di Ottaviano, della Diocesi di Nola, della Fidapa – Sezione di Ottaviano e dei Lions International – Club Ottaviano.Una giornata che vuole quindi andare oltre il semplice confronto pubblico, ponendo una domanda fondamentale: quanto è realmente accessibile il diritto alla salute e quale responsabilità ha una comunità nel garantire che nessuno venga lasciato indietro?È da questa domanda che partirà il dialogo di Ottaviano, mettendo insieme esperienze, competenze e sensibilità diverse per riaffermare un principio essenziale: la cura deve essere un diritto universale, non un privilegio.L’Associazione Dies Artis Semper è un’associazione culturale dedicata alla promozione di eventi d’arte e cultura ed è iscritta al RUNTS dal 28 febbraio 2023.