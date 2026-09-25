Colpo di coda del caldo, le temperature torneranno a salire

l'alta pressione tornerà infatti a guadagnare terreno sull'Italia

Il primo fine settimana d'autunno sarà caratterizzato da un rapido ribaltamento delle condizioni meteorologiche. Dopo il passaggio della perturbazione fredda atteso venerdì, l'alta pressione tornerà infatti a guadagnare terreno sull'Italia, riportando una fase più stabile e temperature in graduale ripresa.La giornata più movimentata sarà quella di venerdì, quando le correnti fredde provenienti dalla Scandinavia raggiungeranno soprattutto il Centro-Sud. Il passaggio del fronte sarà accompagnato da rovesci e temporali, localmente anche intensi, oltre a un sensibile calo termico. Le temperature potranno diminuire fino a circa 5 gradi, con valori massimi che al Sud si fermeranno intorno ai 26 gradi.Al Nord la nuvolosità interesserà soprattutto la Val Padana nelle prime ore, con qualche precipitazione possibile fino al mattino sulla Romagna. I fenomeni tenderanno rapidamente a esaurirsi, mentre le schiarite si faranno via via più ampie. Condizioni già più favorevoli sono attese sulle Alpi centro-orientali e sulla Liguria.Il maltempo si concentrerà maggiormente sul versante adriatico centrale, dove sono possibili piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni saranno poi in attenuazione, con il ritorno di ampie schiarite a partire dalle regioni settentrionali. Più variabile il tempo sul versante tirrenico e in Umbria, mentre nel pomeriggio qualche rovescio potrà interessare il basso Lazio.Situazione più instabile anche al Sud, in particolare sulle regioni peninsulari. Tra Campania e medio-alta Puglia i fenomeni potranno risultare localmente intensi durante la mattinata, mentre nel pomeriggio l'instabilità potrebbe concentrarsi sull'alta Calabria. Temporali pomeridiani sono attesi anche sulla Sicilia centro-settentrionale. Più tranquilla la situazione in Sardegna, con alternanza di nubi e schiarite e assenza di fenomeni rilevanti.A rendere più evidente il passaggio della massa d'aria fredda contribuiranno anche i venti nordorientali, destinati a rinforzare soprattutto nelle aree maggiormente esposte.Sabato torna l'alta pressioneIl fronte freddo si allontanerà rapidamente e già sabato il tempo mostrerà un netto miglioramento. L'anticiclone in espansione dall'Europa sudoccidentale tornerà a interessare gran parte della Penisola.Al Nord dominerà il sole, con qualche innocuo annuvolamento mattutino soltanto sul Piemonte e sull'estremo Ponente ligure. Giornata prevalentemente stabile anche al Centro, dove resteranno alcune nubi residue fino al mattino tra Abruzzo e basso Lazio, senza però dar vita a un peggioramento significativo.Qualche strascico di instabilità potrà invece interessare il Mezzogiorno. Sulla Sicilia orientale saranno possibili rovesci e temporali nella prima parte della giornata, anche intensi lungo le coste ioniche, ma in successiva attenuazione. Nubi sparse potranno persistere anche sulla bassa Calabria e sul Salento.Sole prevalente in Sardegna, salvo qualche annuvolamento sul settore orientale del Cagliaritano.Le temperature torneranno intanto a salire: le massime oscilleranno tra 23 e 25 gradi al Nord, tra 24 e 27 al Centro e tra 24 e 27 al Sud. Localmente si potranno raggiungere i 28 gradi nel Grossetano e i 29 gradi nelle zone interne della Sardegna.Domenica prevale il soleIl quadro sarà ancora più stabile nella giornata di domenica. L'alta pressione garantirà condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese.Al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura sulle regioni nord-occidentali. Bel tempo anche al Centro, mentre al Sud e sulle isole prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube potrà ancora presentarsi lungo i versanti ionici, senza però compromettere la giornata.Le temperature continueranno a recuperare qualche grado, con valori massimi generalmente compresi tra 24 e 27 gradi al Nord, al Centro e al Sud. In Sardegna, soprattutto nelle aree interne, si potranno nuovamente raggiungere i 29 gradi.Dunque, dopo la parentesi instabile e più fresca di venerdì, il primo weekend autunnale si avvia verso un finale decisamente più stabile e mite, con il sole nuovamente protagonista su gran parte dell'Italia.