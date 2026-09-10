A Scafati si accendono i festeggiamenti per San Vincenzo Ferreri

Tre giorni tra sapori, tradizione, musica e spettacolo

Scafati si prepara a vivere tre intense giornate di festa in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri, con un programma che unisce tradizione, enogastronomia, musica e comicità.Si parte venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21.00, con la serata dedicata a “Sapori e Saperi dell’Agro – Il gusto delle nostre terre”, a cura dell’Organizzazione di Produttori A.O.A. di Scafati. Una speciale serata di show cooking vedrà protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e della cucina: Maurizio Casagrande, Giampiero Morelli, Sal De Riso e Angelica Amodei, che si cimenteranno in un appuntamento all’insegna dei prodotti e delle eccellenze del territorio.Gran finale con Rosalia PorcaroA chiudere la serata di venerdì sarà la travolgente comicità di Rosalia Porcaro, pronta a regalare al pubblico un momento di divertimento e risate al termine dello show cooking.Il programma proseguirà poi sabato 12 settembre, con la Sagra del Panino con i Peperoni e Graffe Calde, accompagnata alle ore 21.00 dalla musica italiana della “Groove Motion Live Band”. A seguire, spazio allo spettacolo di Simone Schettino.La festa continuerà domenica 13 settembre: alle ore 20.30 sarà la volta di “Torniamo Bambini”, uno spettacolo musicale dedicato ai celebri cartoni animati degli anni ’80 e ’90. A seguire, il gruppo “Sette Bocche” porterà sul palco musica, canti e balli tipici della cultura popolare.Un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e piccoli, valorizzando al tempo stesso le tradizioni, i sapori e la cultura dell’Agro, in un’atmosfera di festa e condivisione.Scafati è pronta: tre serate per celebrare San Vincenzo Ferreri tra gusto, musica, spettacolo e tanto divertimento.