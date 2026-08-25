Paura prima di Capodichino, aereo perde carburante dall'ala dopo il decollo

Una volta atterrato il velivolo è stato fatto sostare a lungo in un'area isolata dello scalo per motivi di sicurezza

Momenti di paura a bordo del volo Ryanair FR1302, partito dall'aeroporto di Bruxelles Charleroi e diretto a Napoli. Poco dopo il decollo, sarebbe stata notata una fuoriuscita di carburante da un'ala, facendo scattare immediatamente le procedure di emergenza.Il Boeing 737 ha quindi interrotto il volo verso l'Italia ed è rientrato su un altro scalo della capitale belga, l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem, dove è stato raggiunto dai mezzi di emergenza.Aereo isolato sulla pistaUna volta atterrato, il velivolo è stato fatto sostare a lungo in un'area isolata dello scalo per motivi di sicurezza. Intorno all'aereo sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, impegnati nelle verifiche necessarie prima di autorizzare le operazioni a bordo.I passeggeri sono rimasti a bordo in attesa del via libera per poter scendere dal velivolo. L'episodio ha inevitabilmente provocato la cancellazione del collegamento con Napoli.Il volo era programmato con partenza alle 19.15 da Bruxelles Charleroi e arrivo all'aeroporto di Napoli alle 21.35.Passeggeri costretti a trascorrere la notte in BelgioA causa dell'imprevisto, i passeggeri non potranno raggiungere Napoli con il volo originario e, secondo le informazioni disponibili, dovranno trascorrere la notte in Belgio in attesa di una soluzione alternativa.Tra le ipotesi organizzative ci sarebbe anche quella di trasferire i passeggeri su un volo diretto a Roma Fiumicino, garantendo successivamente il trasferimento in navetta verso Napoli.La priorità, nelle ore successive all'atterraggio, è stata comunque quella di mettere in sicurezza il velivolo e verificare le cause della perdita di carburante. Solo dopo il completamento dei controlli è stato possibile procedere con la gestione dei passeggeri e individuare le modalità per consentire loro di proseguire il viaggio verso Napoli.Al momento non risultano conseguenze per i passeggeri legate all'episodio. Le verifiche tecniche dovranno chiarire l'origine della fuoriuscita di carburante che ha costretto il Boeing 737 a interrompere il volo poco dopo la partenza.