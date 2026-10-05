Carburanti, addio anche al lieve stop sulle accise

Sul fronte industriale, nelle scorse settimane i principali operatori del settore hanno aderito a un’iniziativa finalizzata a contenere il costo

Da oggi il diesel torna a fare i conti con la fine dello sconto fiscale introdotto dal governo. Scade infatti la proroga che aveva ridotto di 6,1 centesimi al litro le accise sul gasolio. Il venir meno dell’agevolazione arriva mentre i prezzi alla pompa restano elevati e riaccende i timori di nuovi aumenti per automobilisti, pendolari e imprese.A sostegno dei consumatori dovrebbe ora operare a pieno regime il meccanismo delle cosiddette accise mobili, ma resta da capire quanto riuscirà effettivamente a contenere l’impatto sui prezzi praticati dai distributori, sia sulla rete ordinaria sia lungo le autostrade.Le compagnie provano a frenare i listiniSul fronte industriale, nelle scorse settimane i principali operatori del settore hanno aderito a un’iniziativa finalizzata a contenere il costo dei rifornimenti attraverso un price cap. L’adesione è partita da Eni ed è stata successivamente seguita da Q8, IP e Tamoil.Il tetto ai prezzi dovrebbe evitare ulteriori fiammate, ma non rappresenta una garanzia assoluta contro nuovi adeguamenti. Proprio la conclusione dello sconto sulle accise del gasolio potrebbe infatti esercitare una nuova pressione sui listini.Sei mesi di rincari: la stima dell’AdusbefA fotografare le conseguenze economiche della crisi è l’Adusbef. Secondo i calcoli dell’associazione, tra marzo e agosto 2026 gli italiani avrebbero speso complessivamente circa 30 miliardi di euro per benzina e gasolio acquistati sulla rete stradale e autostradale, senza considerare il canale extra-rete.Nello stesso periodo del 2025 la spesa era stata di circa 25,3 miliardi. Il differenziale raggiunge così 4,7 miliardi di euro, che l’associazione collega agli effetti della guerra in Medio Oriente e alla crisi iraniana. Nel confronto pesa anche la diversa struttura delle accise dopo il riordino entrato in vigore a gennaio 2026.Particolarmente pesante il bilancio dell’estate: nei soli mesi di luglio e agosto i rifornimenti avrebbero raggiunto quota 10,6 miliardi di euro, con un incremento di circa 1,75 miliardi rispetto allo stesso bimestre del 2025.Tasse sul diesel, cala l'incidenza sul prezzo finaleIl maggiore esborso sostenuto dagli automobilisti non si è tradotto, secondo l’Adusbef, in un aumento proporzionale delle entrate fiscali. Nel bimestre luglio-agosto il gettito erariale viene stimato in 5,2 miliardi di euro nel 2026, contro i 5,1 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.L’associazione attribuisce il dato anche alla combinazione tra revisione delle accise e interventi temporanei sul gasolio. L’incidenza complessiva di Iva e accise sul prezzo finale del diesel sarebbe passata dal 57% dell’agosto 2025 a circa il 43% nell’agosto 2026.Il presidente dell’Adusbef, Antonio Tanza, parla di una vera e propria «tassa occulta» generata dai rincari. «In soli 6 mesi i rialzi dei listini alla pompa causati dalla guerra in Iran hanno determinato una tassa occulta da 80 euro a singolo cittadino residente, neonati compresi», sostiene Tanza, secondo il quale gli effetti si rifletterebbero anche sui prezzi e sulle tariffe di altri settori.A ottobre la stima è di 1,1 miliardi in piùLe prospettive per le prossime settimane restano quindi delicate. L’ufficio studi della Cgia di Mestre stima per ottobre un aggravio complessivo di circa 1,1 miliardi di euro per le famiglie italiane, nonostante il price cap adottato dalle compagnie.L’impatto sarebbe particolarmente significativo nelle grandi aree urbane. Roma sarebbe al primo posto con una spesa aggiuntiva stimata in 68,5 milioni di euro, seguita da Milano con 49,5 milioni e Napoli con 39,6 milioni. Seguono Brescia, con 31,2 milioni, Torino con 27,8 milioni e Bari con 25,6 milioni.A pagare maggiormente il conto, secondo la Cgia, sono soprattutto i pendolari costretti a utilizzare l’automobile per raggiungere il posto di lavoro e le piccole attività che dipendono fortemente dalla mobilità. Autotrasporto, agricoltura, pesca, taxi e imprese di servizi sono tra i comparti maggiormente esposti all'aumento dei costi di gestione.I ribassi dell’ultima settimana non cancellano il divarioNel frattempo il Codacons segnala una riduzione dei prezzi registrata negli ultimi sette giorni. Sulla rete ordinaria la benzina avrebbe perso in media 11 centesimi al litro, mentre il diesel sarebbe sceso di 13,3 centesimi. Su un pieno da 50 litri il risparmio sarebbe rispettivamente di 5,50 e 6,65 euro.Ancora più marcata la diminuzione rilevata in autostrada: 19 centesimi al litro per la benzina e 19,1 centesimi per il gasolio, con un risparmio di circa 9,50 euro per un rifornimento da 50 litri.Il Codacons segnala però che le riduzioni non sarebbero state applicate uniformemente da tutti gli impianti dei marchi aderenti alle iniziative di contenimento. Inoltre, rispetto alla situazione precedente alla crisi iraniana, il gasolio manterrebbe ancora un differenziale di 52,1 centesimi al litro, pari a circa il 30,2% in più. Per un pieno significa oltre 26 euro di spesa aggiuntiva.Le medie registrate dal MimitI dati dell’Osservatorio carburanti del Mimit fotografano infine i prezzi medi rilevati alla pompa. In modalità self-service, sulla rete stradale ordinaria la benzina viene indicata a 2,048 euro al litro, contro i 2,049 euro della giornata precedente. Il diesel si attesta invece a 2,242 euro, rispetto ai 2,244 euro di domenica.In autostrada la benzina self arriva a una media di 2,062 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge quota 2,266 euro. Entrambi i valori risultano leggermente inferiori rispetto alle rilevazioni del giorno precedente.Il vero banco di prova, ora, sarà l’effetto della fine dello sconto sulle accise: nelle prossime giornate si capirà se il meccanismo delle accise mobili e il price cap riusciranno a evitare una nuova spinta verso l’alto dei prezzi dei carburanti.