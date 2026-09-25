Treno guasto, si ferma la Circumvesuviana per Sorrento e Poggiomarino

La comunicazione dell’interruzione è arrivata mentre numerosi passeggeri si trovavano già in viaggio

Nuovi disagi sulla Circumvesuviana, con ripercussioni pesanti soprattutto sui viaggiatori diretti verso le località turistiche della costa vesuviana. Questa mattina un treno è rimasto fermo lungo la tratta compresa tra le stazioni di San Giorgio a Cremano ed Ercolano, determinando l’interruzione della circolazione ferroviaria sulle linee dirette a Sorrento e Poggiomarino.La comunicazione dell’interruzione è arrivata mentre numerosi passeggeri si trovavano già in viaggio. Un avviso, diffuso sia in italiano sia in inglese, è stato trasmesso alla stazione di Napoli Garibaldi appena un minuto prima dell’arrivo del convoglio diretto a Sorrento, una tratta particolarmente utilizzata dai turisti che raggiungono la Penisola sorrentina e le principali località della costa.Turisti spiazzati alla stazioneL’interruzione improvvisa ha colto di sorpresa molti passeggeri. Chi era già alla stazione di Garibaldi si è trovato a dover modificare il proprio programma di viaggio senza avere, almeno nell’immediato, indicazioni chiare sulle alternative disponibili per raggiungere la destinazione.Una situazione particolarmente complicata per i turisti, molti dei quali si affidano alla Circumvesuviana per spostarsi tra Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento. L’annuncio in lingua inglese ha consentito di informare anche i viaggiatori stranieri presenti in stazione, ma i tempi estremamente ravvicinati della comunicazione hanno lasciato diversi utenti spaesati.Il problema ha interessato contemporaneamente i collegamenti verso Sorrento e Poggiomarino, creando ripercussioni sulla normale programmazione del servizio ferroviario.Ancora problemi sulla lineaIl nuovo episodio si aggiunge alla lunga serie di criticità che negli ultimi anni hanno interessato il servizio della Circumvesuviana, una delle principali infrastrutture ferroviarie utilizzate quotidianamente da pendolari e turisti.Per chi si trovava a bordo del treno fermo tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano, l’attesa e l’incertezza sulle modalità per proseguire il viaggio hanno rappresentato un ulteriore elemento di disagio. Alla stazione di Garibaldi, intanto, i passeggeri in attesa del collegamento per Sorrento hanno dovuto fare i conti con la comunicazione arrivata praticamente a ridosso dell’orario previsto per la partenza.Restano da chiarire le cause che hanno determinato il fermo del convoglio e i tempi necessari per il ripristino della regolare circolazione. Nel frattempo, il blocco ha provocato disagi su una delle direttrici più importanti per il collegamento tra Napoli e il territorio vesuviano e per il traffico turistico diretto verso Sorrento.