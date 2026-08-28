Festa dei Gigli di Barra, è tutto pronto

La nuova edizione prenderà il via lunedì 31 agosto e proseguirà per quasi un mese

Un intero quartiere pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. A Barra torna la Festa dei Gigli, uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione popolare napoletana, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone e di coinvolgere generazioni diverse.La nuova edizione prenderà il via lunedì 31 agosto e proseguirà per quasi un mese, con un calendario ricco di appuntamenti tra musica, mostre, iniziative culturali, incontri e momenti conviviali. Il momento più atteso sarà però quello della grande Ballata dei Gigli, fissata per domenica 27 settembre, a partire dalle ore 9.Una giornata destinata a trasformare le strade di Barra in un'enorme festa collettiva, con le otto imponenti strutture protagoniste assolute della manifestazione.Una tradizione che attraversa le generazioniLa Festa dei Gigli di Barra rappresenta molto più di una semplice manifestazione folkloristica. È un appuntamento nel quale si intrecciano fede, memoria, identità e senso di appartenenza, diventando ogni anno un momento di forte aggregazione per l'intera comunità.La manifestazione è co-organizzata dal Comune di Napoli e rientra tra le espressioni riconosciute del Patrimonio Immateriale Culturale Campano.Al centro della festa ci sono le associazioni e i rioni del quartiere, che lavorano per mesi alla preparazione dei Gigli e alla realizzazione degli eventi.Una macchina organizzativa complessa, alimentata dall'impegno di centinaia di persone e dalla partecipazione di bambini, ragazzi, giovani e adulti. È proprio attraverso questo coinvolgimento che la tradizione riesce a rinnovarsi e a passare da una generazione all'altra.Otto Gigli, una sfida di forza e coordinamentoSono otto i Gigli che saranno protagonisti della grande giornata del 27 settembre.Si tratta di costruzioni imponenti realizzate in legno e cartapesta, alte oltre 25 metri e con un peso che raggiunge circa 45 quintali.A trasportarli sono le cosiddette paranze, gruppi di portatori che possono essere composti da 300 fino a 600 persone.Un lavoro che richiede preparazione, coordinamento e una straordinaria capacità di movimento collettivo.Il Giglio viene portato a spalla attraverso le strade del quartiere e, accompagnato dalla musica, esegue le caratteristiche ballate e girate.Sono proprio questi momenti a rappresentare il cuore spettacolare della manifestazione: decine e decine di persone devono muoversi contemporaneamente, seguendo il ritmo e le indicazioni della paranza per far compiere alla gigantesca struttura i suoi movimenti.Uno spettacolo che unisce fatica fisica, musica e partecipazione popolare e che, nel corso degli anni, è diventato uno degli elementi più riconoscibili della festa.Un mese di appuntamentiLa Ballata non sarà però l'unico momento della manifestazione.Dal 31 agosto il programma proporrà una serie di iniziative distribuite nell'arco di diverse settimane. Musica, cultura, mostre e occasioni di incontro accompagneranno il quartiere verso il grande appuntamento di settembre.L'apertura ufficiale è inserita nel calendario delle Feste Patronali, iniziativa sostenuta e promossa dall'assessorato al Turismo del Comune di Napoli.A inaugurare il programma sarà il concerto di Rico Femiano, previsto per lunedì 31 agosto alle ore 21.Un primo appuntamento destinato ad aprire un calendario che accompagnerà residenti e visitatori fino alla grande Ballata.Il 27 settembre la giornata più attesaLa giornata clou sarà quella di domenica 27 settembre.Dalle ore 9 il quartiere sarà attraversato dalla tradizione dei Gigli, con le paranze impegnate nelle ballate e nelle girate.Per l'occasione sono attese migliaia di persone, come accade ormai da anni durante i principali appuntamenti della festa.Barra diventerà così un punto di riferimento non soltanto per i residenti, ma anche per visitatori provenienti da altre zone di Napoli, dalla Campania e da altre regioni italiane.La manifestazione ha infatti assunto nel tempo anche una dimensione turistica, attirando persone interessate alle tradizioni popolari e alla cultura del territorio.La festa come attrazione turisticaIl crescente interesse verso la Festa dei Gigli ha portato la manifestazione oltre i confini cittadini.Durante i giorni della festa a Barra arrivano infatti visitatori anche dall'estero, interessati a conoscere una tradizione che conserva una forte componente popolare e comunitaria.La grande Ballata diventa quindi anche un'occasione per mostrare un volto diverso della città, quello dei quartieri e delle loro tradizioni, delle associazioni e delle comunità che custodiscono patrimoni tramandati nel tempo.Un turismo legato non soltanto ai monumenti più conosciuti, ma anche alle manifestazioni capaci di raccontare l'identità profonda di un territorio.Il ruolo delle associazioniUno degli elementi centrali della Festa dei Gigli resta il ruolo delle associazioni.Sono loro a rappresentare il motore organizzativo della manifestazione e a mantenere viva una tradizione che richiede mesi di preparazione.La costruzione dei Gigli, la preparazione delle paranze, l'organizzazione degli eventi e il coinvolgimento delle nuove generazioni costituiscono un percorso che accompagna la comunità praticamente durante tutto l'anno.È un'attività che non si limita alla realizzazione della festa, ma diventa uno strumento per rafforzare i legami tra gli abitanti dei diversi rioni.Le parole dell'amministrazioneLa vicesindaca di Napoli Laura Lieto ha sottolineato il valore della manifestazione per l'intera città.«La Festa dei Gigli è una delle espressioni più caratteristiche dell'identità di Napoli: è la festa di Barra, ma è al tempo stesso la festa dell'intera città», ha spiegato.Lieto ha evidenziato anche il lavoro portato avanti dall'amministrazione insieme alla Sesta Municipalità e alle associazioni che realizzano i Gigli.L'obiettivo, ha sottolineato, è sostenere e valorizzare le tradizioni che contribuiscono a mantenere vivo il senso di comunità.Una tradizione che guarda al futuroAnche l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha posto l'accento sulla capacità della manifestazione di attraversare il tempo.La Festa dei Gigli di Barra, ha spiegato, è una tradizione secolare che continua a vivere grazie alla partecipazione dell'intero quartiere.Un elemento particolarmente importante è il coinvolgimento dei più giovani. Bambini e ragazzi partecipano infatti alle attività preparatorie, entrando progressivamente in contatto con usi, costumi e tradizioni della propria comunità.È proprio questo passaggio generazionale che permette alla festa di continuare a esistere e, contemporaneamente, di rinnovarsi.Il gran finale con donne e giovaniDopo la grande Ballata del 27 settembre, la manifestazione avrà un'ultima appendice il giorno successivo.Lunedì 28 settembre, a partire dalle ore 20, sarà infatti la volta della Ballata dei Gigli delle donne e dei giovani, organizzata nei rioni di appartenenza.Un appuntamento che rappresenta simbolicamente il passaggio del testimone alle nuove generazioni e conferma il carattere fortemente partecipativo della festa.Per un mese, dunque, Barra sarà al centro di un calendario nel quale musica, cultura e tradizione si intrecceranno fino al momento più atteso.La Festa dei Gigli torna così a rinnovare il suo appuntamento con la città, portando nelle strade del quartiere il suono della musica, il peso e la maestosità degli otto Gigli e soprattutto la forza di una comunità che, anno dopo anno, continua a riconoscersi nella propria tradizione.