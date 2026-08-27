Circumvesuviana, stop di due giorni fino a Torre del Greco

Eav ha disposto lo stop dei treni per l'intero arco di esercizio nelle giornate di venerdì e sabato

Disagi in vista per pendolari, studenti, lavoratori e turisti che nei prossimi giorni dovranno utilizzare la Circumvesuviana. Venerdì 28 e sabato 29 agosto la circolazione ferroviaria sarà infatti completamente sospesa sulla tratta compresa tra Barra e Torre del Greco, uno snodo particolarmente importante della rete vesuviana e parte del collegamento Napoli-Sorrento, proprio in un periodo dell'anno caratterizzato da un forte afflusso turistico verso le località della costa.L'interruzione è legata a un intervento programmato da Ente Autonomo Volturno, la società che gestisce il servizio ferroviario vesuviano. In particolare, i tecnici saranno impegnati nel completamento dei lavori di adeguamento normativo delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo. Si tratta di opere necessarie per rendere le infrastrutture conformi agli standard previsti e consentire il proseguimento degli interventi sulla rete.Per permettere l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, Eav ha disposto lo stop dei treni per l'intero arco di esercizio nelle giornate di venerdì e sabato. La sospensione riguarderà quindi una porzione significativa della linea e renderà necessario modificare temporaneamente il normale funzionamento dei collegamenti.Il provvedimento avrà ripercussioni soprattutto sui passeggeri diretti verso Napoli o provenienti dal capoluogo. I treni della linea Napoli-Sorrento, infatti, nei due giorni interessati termineranno la propria corsa a Torre Annunziata, senza proseguire verso Napoli. Analogamente, i convogli della relazione da e per Poggiomarino avranno come capolinea Torre del Greco e non raggiungeranno Napoli.Per evitare, almeno in parte, i disagi e assicurare la continuità degli spostamenti, Eav ha predisposto un articolato servizio sostitutivo su gomma. Gli autobus collegheranno Napoli Porta Nolana con Villa Regina e Torre del Greco, garantendo così la possibilità di proseguire il viaggio anche in assenza del collegamento ferroviario.Un ruolo centrale sarà svolto dalla stazione di Villa Regina, individuata da Eav come principale punto di interscambio per i viaggiatori diretti tra Sorrento e Napoli. Chi arriverà con il treno potrà quindi utilizzare i bus sostitutivi per completare il proprio percorso, e viceversa.Nel dettaglio, saranno disponibili due differenti tipologie di collegamento. La prima prevede autobus diretti che percorreranno l'autostrada, con un numero limitato di fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, in corrispondenza dell'Hotel Ramada, Torre Annunziata e Villa Regina. Si tratta della soluzione pensata per garantire un collegamento più rapido tra i principali nodi della tratta interrotta.Il secondo servizio sarà invece caratterizzato da un numero maggiore di fermate intermedie. Gli autobus collegheranno Napoli Porta Nolana e Napoli Garibaldi con Torre del Greco, effettuando soste in prossimità delle stazioni presenti lungo il percorso. In questo modo sarà possibile servire anche i passeggeri che non hanno come destinazione finale i principali punti di interscambio.Per quanto riguarda gli orari, gli autobus diretti tra Napoli e Villa Regina avranno una frequenza di circa 36 minuti. Le partenze da Napoli Porta Nolana sono previste dalle 5.22 alle 22.54, mentre da Villa Regina il servizio sarà operativo dalle 6.23 alle 22.53.Il collegamento con fermate intermedie seguirà invece una programmazione differente. Da Napoli le partenze sono previste dalle 5.09 alle 21.33, mentre da Villa Regina gli autobus circoleranno dalle 6.15 alle 22.11.La temporanea sospensione della circolazione arriva inoltre in una fase particolarmente delicata per il sistema dei trasporti vesuviano. La linea Napoli-Sorrento rappresenta infatti uno dei principali collegamenti utilizzati dai visitatori che raggiungono le località turistiche della provincia di Napoli e della penisola sorrentina. Nei giorni di fine agosto, quando il numero di passeggeri è tradizionalmente elevato, la presenza di un servizio sostitutivo efficiente sarà quindi fondamentale per evitare ulteriori rallentamenti e disagi.L'invito ai viaggiatori è pertanto quello di programmare con attenzione gli spostamenti, tenendo conto dei tempi necessari per l'interscambio tra treno e autobus. Per chi deve raggiungere Napoli o Sorrento sarà particolarmente importante verificare il percorso previsto e gli orari delle partenze, considerando che il viaggio potrebbe richiedere più tempo rispetto al normale servizio ferroviario.Sulla vicenda è intervenuta anche Assoutenti Campania, che ha posto l'accento sulla necessità di garantire una comunicazione chiara e tempestiva agli utenti. L'associazione ha auspicato che il servizio sostitutivo sia adeguato alla domanda e che siano fornite informazioni precise sia ai pendolari sia ai numerosi turisti che utilizzano la Circumvesuviana per raggiungere Napoli e le località della costa.Le due giornate di interruzione rappresenteranno dunque una modifica temporanea alla normale operatività della Circumvesuviana, legata alla necessità di portare avanti lavori sulle infrastrutture. Al tempo stesso, la capacità del servizio sostitutivo di assorbire il traffico dei passeggeri sarà determinante per limitare l'impatto dello stop, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.Una volta completate le attività previste nelle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo, la circolazione ferroviaria sulla tratta interessata dovrebbe tornare regolare, consentendo ai treni di riprendere il normale collegamento tra le stazioni coinvolte. Fino ad allora, pendolari e viaggiatori dovranno quindi fare riferimento ai collegamenti alternativi predisposti da Eav.