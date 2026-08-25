Per Rita De Crescenzo una serie su Netflix

La docu-serie sarà prodotta da Banijay e dovrebbe ripercorrere le diverse fasi della vita della creator

Rita De Crescenzo approda su Netflix con una docu-serie dedicata alla sua vita. A confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime ore è stata la stessa influencer e tiktoker napoletana, che ha annunciato il progetto attraverso i suoi canali social.«Quando un sogno diventa realtà, non resta che accendere i riflettori. Prossimamente… Rita De Crescenzo su Netflix», ha scritto De Crescenzo, ufficializzando così un progetto che era stato anticipato dal settimanale Chi.La docu-serie sarà prodotta da Banijay e dovrebbe ripercorrere le diverse fasi della vita della creator, dalla dimensione privata alla popolarità conquistata sui social network, passando per le vicende personali e le numerose polemiche che negli ultimi anni hanno accompagnato la sua esposizione pubblica.Dalla vita privata al successo sui socialAl centro del racconto ci saranno anche alcuni aspetti particolarmente delicati della biografia di De Crescenzo. La docu-serie dovrebbe affrontare la maternità arrivata in giovane età, un passato segnato da esperienze difficili e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, oltre alle vicende giudiziarie che l'hanno coinvolta e rispetto alle quali la tiktoker ha sempre fornito la propria versione dei fatti.Temi che, in parte, erano già stati raccontati dalla stessa De Crescenzo durante l'intervista concessa a Francesca Fagnani nel programma televisivo Belve. Il nuovo progetto permetterà però di ampliare il racconto, mostrando aspetti della sua vita privata e del percorso che l'ha portata a diventare uno dei personaggi più riconoscibili e discussi del panorama social italiano.Il caso Roccaraso e l'esplosione della popolaritàTra gli episodi che hanno contribuito a trasformare Rita De Crescenzo in un fenomeno mediatico nazionale c'è sicuramente il cosiddetto caso Roccaraso, esploso sui social nel gennaio 2025.In quell'occasione, gli appelli della tiktoker a raggiungere la località abruzzese contribuirono ad attirare migliaia di persone, provocando un'affluenza eccezionale e creando notevoli disagi nel piccolo centro montano. La vicenda uscì rapidamente dai confini dei social, diventando un caso nazionale e alimentando un acceso dibattito sul fenomeno degli influencer e sul cosiddetto turismo social.Da quel momento l'attenzione nei confronti di De Crescenzo è ulteriormente aumentata, dividendo l'opinione pubblica tra sostenitori e critici.L'annuncio divide il webCome prevedibile, anche l'arrivo della docu-serie su Netflix ha riacceso le discussioni. Sui social sono comparsi commenti molto diversi tra loro: da chi considera De Crescenzo un'espressione autentica di una parte della società napoletana a chi, al contrario, contesta la scelta di trasformare la sua storia personale e le controversie che l'hanno riguardata in un prodotto televisivo.Una parte degli utenti ha criticato duramente la decisione della piattaforma, accusandola di puntare sempre più su personaggi capaci di generare attenzione e discussioni. Altri hanno invece accolto la notizia con curiosità, riconoscendo nel percorso della tiktoker un fenomeno sociale e mediatico degno di essere raccontato.Il dibattito, insomma, è già cominciato prima ancora che la produzione arrivi sul catalogo.Quando uscirà la docu-serie?Al momento non è stata comunicata una data ufficiale di uscita della docu-serie su Netflix. L'annuncio di Rita De Crescenzo conferma però che il progetto è in lavorazione e che prossimamente sarà disponibile sulla piattaforma.Restano quindi da conoscere il numero degli episodi, la struttura del racconto e soprattutto la data della première. Nel frattempo, il progetto ha già raggiunto il suo primo obiettivo: far parlare di sé e riaccendere i riflettori su uno dei personaggi più controversi e popolari della scena social italiana.