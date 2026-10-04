Incendio sulla Statale 268, pericoli per gli automobilisti

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni necessarie per circoscrivere e spegnere l'incendio

Fiamme a ridosso della carreggiata e disagi per la circolazione sulla Statale 268 del Vesuvio, nel territorio di Cercola. Un incendio si è sviluppato in una zona sterrata situata a margine della strada, provocando una colonna di fumo e creando difficoltà agli automobilisti in transito.Le prime segnalazioni sono arrivate nelle ore successive ad altri incendi registrati nel Napoletano. Ieri era stato interessato dalle fiamme il sito di Taverna del Re, mentre questa mattina un altro rogo era divampato in via Montagna Spaccata, a Pianura.Intervento dei vigili del fuocoSul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni necessarie per circoscrivere e spegnere l'incendio.Per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza, la Statale 268 è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia di marcia. La presenza delle fiamme a poca distanza dalla carreggiata ha infatti reso necessario limitare il transito nella zona.Accertamenti sulle causeAl momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire l'origine dell'incendio. Le verifiche dovranno chiarire come siano partite le fiamme e se possano esserci responsabilità legate al rogo.Le immagini raccolte sul posto mostrano il fronte dell'incendio sviluppatosi nell'area sterrata a bordo strada, mentre proseguono gli interventi per riportare la situazione alla normalità.