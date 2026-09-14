Sbarca dalla nave da crociera per il farmaco salvavita, aiutato da volontari

L'anziano ha spiegato ai volontari di essere già stato diverse volte in Campania

Era appena sceso dalla nave da crociera Queen Victoria, attraccata alla Stazione Marittima di Salerno, ma per un turista inglese di oltre 80 anni la mattinata in città si è trasformata improvvisamente in una corsa contro il tempo. L’uomo aveva infatti bisogno urgente di un farmaco necessario per le sue cure e, con poche ore a disposizione prima della ripartenza della nave, non sapeva a chi rivolgersi né dove poterlo acquistare.A risolvere la situazione sono stati i volontari dell’Anpana Official ODV – Nucleo di Salerno, impegnati nel servizio di accoglienza ai crocieristi al Molo Manfredi. I volontari, presenti nello scalo salernitano per assistere i numerosi passeggeri che ogni giorno arrivano in città via mare, si sono accorti che l’anziano appariva in difficoltà e si sono avvicinati per capire cosa fosse accaduto.Il turista ha raccontato di avere necessità di reperire rapidamente un medicinale indispensabile per la propria terapia. Una difficoltà resa ancora maggiore dal fatto che era domenica mattina e che l'uomo, non conoscendo bene Salerno, non aveva idea di quale farmacia fosse aperta e potesse avere a disposizione il farmaco.Il turista: «Amo la provincia di Salerno, ma non so dove trovare il medicinale»L'anziano ha spiegato ai volontari di essere già stato diverse volte in Campania e anche nella provincia di Salerno, territorio che ha raccontato di apprezzare particolarmente. Questa volta, però, il poco tempo a disposizione e la necessità di trovare il farmaco in tempi rapidi lo avevano lasciato spaesato.La nave da crociera sarebbe infatti dovuta ripartire dopo la sosta in città e per il turista diventava fondamentale riuscire a procurarsi il medicinale senza correre il rischio di rimanere a terra o di non riuscire a completare l'acquisto in tempo.Di fronte alla richiesta di aiuto, i volontari non sono rimasti a guardare. Dopo aver ascoltato il turista e aver compreso la situazione, hanno deciso di accompagnarlo personalmente alla ricerca di una farmacia di turno.La corsa alla farmacia di turno in via RomaI volontari dell'Anpana hanno fatto salire l'anziano sull'auto di servizio e hanno iniziato a cercare una farmacia aperta che potesse disporre del farmaco richiesto. Una ricerca resa necessaria anche dall'orario festivo e dalla necessità di trovare rapidamente una soluzione.Alla fine, il medicinale è stato individuato presso una farmacia di turno in via Roma. I volontari hanno quindi accompagnato direttamente il turista fino all'esercizio commerciale, offrendosi anche di assisterlo durante le operazioni necessarie per effettuare l'acquisto.Una volta recuperato il farmaco, la missione non era però ancora terminata. I volontari hanno infatti provveduto a riaccompagnare l'anziano alla Stazione Marittima, permettendogli di fare ritorno sulla Queen Victoria in tempo per la ripartenza della nave.Un gesto semplice che ha fatto la differenzaLa vicenda si è conclusa con un ringraziamento da parte del turista inglese, che ha particolarmente apprezzato l'aiuto ricevuto. L'uomo ha anche voluto scattare una fotografia insieme ai volontari, come ricordo dell'esperienza vissuta a Salerno.Per l'Anpana, l'episodio rappresenta un esempio concreto dello spirito di solidarietà e accoglienza che caratterizza l'attività dei tanti volontari impegnati quotidianamente sul territorio.«Un piccolo gesto – commentano dall'associazione – che dimostra lo spirito di solidarietà e accoglienza dei tanti volontari salernitani».L'attività dei volontari non si limita infatti agli interventi di emergenza, ma comprende anche il supporto ai visitatori che arrivano in città, soprattutto nei momenti in cui possono trovarsi in difficoltà a causa della scarsa conoscenza del territorio o di esigenze improvvise.Per un turista straniero, in particolare, trovare una farmacia aperta durante una domenica mattina e reperire in poco tempo un medicinale necessario per le proprie cure avrebbe potuto rappresentare un problema non semplice da affrontare. In questo caso, la presenza dei volontari nello scalo ha consentito di trasformare una situazione di forte preoccupazione in un episodio concluso con un lieto fine.«Siamo contenti di poter contribuire a migliorare l'accoglienza per i turisti, anche stranieri, nella città di Salerno, sempre più meta di turismo e collegamenti via mare», sottolineano ancora dall'Anpana.Una piccola storia di solidarietà nata tra i passeggeri di una nave da crociera e le strade del centro di Salerno, dove l'intervento tempestivo dei volontari ha permesso a un anziano visitatore di trovare il farmaco di cui aveva bisogno e di tornare a bordo della Queen Victoria con la tranquillità necessaria per proseguire il suo viaggio.