Ciclone Austin sull'Europa, passerà anche sull'Italia

A destare particolare attenzione è la pressione al centro del vortice, che potrebbe scendere al di sotto dei 950 hPa

Una profonda depressione atlantica si prepara a raggiungere l’Europa occidentale nei prossimi giorni, portando con sé venti molto intensi e condizioni di maltempo soprattutto sulle Isole Britanniche. Il sistema non ha ancora ricevuto un nome ufficiale, ma potrebbe essere identificato come Austen, secondo la denominazione prevista dal Met Office per la stagione autunnale.A destare particolare attenzione è la pressione al centro del vortice, che potrebbe scendere al di sotto dei 950 hPa. Se il valore venisse confermato, si tratterebbe di un livello eccezionalmente basso per il mese di settembre.L’Italia, almeno secondo gli scenari meteorologici attualmente disponibili, dovrebbe rimanere ai margini della fase più intensa. A proteggere gran parte del nostro Paese sarà infatti una vasta area anticiclonica di matrice subtropicale, che continuerà a interessare buona parte dell’Europa centrale e meridionale.La situazione attesa in ItaliaNei prossimi giorni non sono previste svolte particolarmente marcate sul fronte meteorologico. Il quadro resterà nel complesso stabile, anche se non mancheranno alcune infiltrazioni di aria umida provenienti dall’Atlantico e correnti più fresche dai quadranti orientali.A metà settimana una perturbazione oceanica potrebbe tentare di spingersi verso la Penisola. L’anticiclone, però, dovrebbe limitarne gli effetti: il passaggio potrebbe tradursi soprattutto in un aumento della nuvolosità e in precipitazioni sparse e generalmente deboli.Le previsioni tra lunedì e martedìAl Nord prevarranno condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nelle prime ore del giorno potranno comparire foschie nelle zone pianeggianti, destinate a dissolversi rapidamente, mentre il transito di alcune velature non dovrebbe determinare fenomeni significativi.Situazione generalmente tranquilla anche al Centro, dove potranno formarsi locali banchi di nebbia nelle vallate interne durante le ore più fredde, in rapido diradamento con il passare delle ore.Maggiore variabilità al Sud, in particolare tra la Calabria ionica e la Sicilia orientale, dove non si esclude qualche breve rovescio. Sul resto delle regioni meridionali il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente soleggiato.Le temperature sono attese in leggero rialzo e resteranno, in diverse zone del Paese, su valori superiori alle medie del periodo.