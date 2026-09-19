Conclusi i lavori, sta per tornare l'acqua in 11 comuni vesuviani

I comuni interessati sono Boscoreale, Ercolano, Ottaviano, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, Scafati, Torre del Greco, Trecase, Torre Annunziata e Boscotrecase

Si è concluso l'intervento di riparazione sulla condotta principale che, con una portata fino a 1.000 litri al secondo, alimenta una parte del sistema idrico Sarnese-Vesuviano. A comunicarlo è Gori, che ha fatto il punto sulle operazioni necessarie dopo il guasto improvviso che ha provocato disagi alla distribuzione dell'acqua in diversi comuni.La conclusione dei lavori non coincide, però, con il ripristino immediato e uniforme del servizio. Terminata la riparazione, è infatti iniziata una fase particolarmente delicata, necessaria per ricostituire gli accumuli di risorsa e riportare progressivamente l'intera rete nelle condizioni ordinarie di funzionamento.Tecnici al lavoro per riequilibrare la reteI tecnici Gori sono impegnati nelle operazioni di regolazione dei flussi idrici. Si tratta di manovre indispensabili per consentire alle condotte e ai serbatoi di tornare gradualmente ai normali livelli di riempimento, evitando squilibri nella rete durante la ripresa della distribuzione.L'acqua, quindi, tornerà progressivamente nelle diverse zone interessate dal disservizio. Secondo quanto comunicato dalla società, il ripristino della regolare distribuzione dovrebbe completarsi gradualmente nell'arco delle prossime 12 ore.La fase di riempimento e riequilibrio viene monitorata costantemente dai tecnici, che continueranno a intervenire sulla regolazione dei flussi fino alla completa normalizzazione del sistema.Possibili ancora cali di pressioneDurante le operazioni di ripristino non sono esclusi ulteriori disagi temporanei. In particolare, potranno verificarsi abbassamenti della pressione o momentanee mancanze d'acqua nelle zone maggiormente penalizzate dalla conformazione della rete.Le criticità potrebbero interessare soprattutto le aree situate a quote più elevate e quelle collocate nelle parti terminali delle condotte, dove il ritorno alla piena pressione potrebbe richiedere più tempo rispetto alle altre zone.I comuni interessatiIl disservizio legato al guasto e le successive operazioni di riequilibrio riguardano un'ampia area del territorio servito dal sistema Sarnese-Vesuviano.I comuni interessati sono Boscoreale, Ercolano, Ottaviano, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, San Marzano sul Sarno, Scafati, Torre del Greco, Trecase, Torre Annunziata e Boscotrecase.Con la riparazione ormai completata, l'attenzione si concentra dunque sulla fase conclusiva dell'intervento: il graduale ritorno della rete alla piena efficienza. Le manovre proseguiranno sotto il controllo dei tecnici fino al completo riequilibrio delle portate e alla definitiva normalizzazione del servizio idrico.