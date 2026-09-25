Eni fissa un tetto massimo di prezzo per diesel e benzina

La misura avrà inizialmente una durata di 30 giorni, ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno

Un tetto al prezzo di benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari sulle famiglie e sulle imprese. È la misura annunciata da Eni per i carburanti commercializzati attraverso la rete Enilive, con un price cap che entrerà in vigore dal 28 settembre.Il limite massimo è stato fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, valori che, secondo la società, risultano inferiori di circa 17 centesimi rispetto alle quotazioni medie attuali. La misura avrà inizialmente una durata di 30 giorni, ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno in relazione all'andamento del mercato e alla situazione degli approvvigionamenti.La decisione arriva in una fase caratterizzata dalla forte pressione sui prezzi dei prodotti petroliferi. Eni collega l'aumento dei costi alla riduzione dell'offerta sul mercato internazionale, determinata anche dalle crisi geopolitiche, e alla diminuzione della capacità di raffinazione europea.Nel comunicato con cui ha annunciato il provvedimento, la società sottolinea inoltre di aver già assorbito una parte degli aumenti delle quotazioni internazionali, trasferendoli solo parzialmente sui prezzi consigliati alla propria rete di distribuzione. Il nuovo intervento viene presentato come un ulteriore contributo rivolto a consumatori e imprese.La misura è collegata anche all'agevolazione fiscale sulle accise attualmente in vigore. Eni evidenzia inoltre gli investimenti effettuati nel settore della raffinazione e delle bioraffinerie, citando gli impianti di Venezia e Gela e il progetto di trasformazione del sito di Livorno.Il governo: "Un'attenzione concreta al Paese"L'annuncio è stato accolto da Palazzo Chigi, che ha espresso il proprio apprezzamento per la decisione della compagnia. In una nota, il governo ha definito il price cap un «lodevole atto di attenzione all'Italia», sottolineando come l'iniziativa si inserisca nel quadro degli interventi volti a contenere il peso del caro carburanti sulle famiglie italiane.Il nuovo tetto riguarderà dunque la rete Enilive e partirà il 28 settembre. La sua eventuale estensione oltre i primi 30 giorni dipenderà, secondo quanto comunicato da Eni, dall'evoluzione dei mercati e dalla disponibilità dei prodotti.